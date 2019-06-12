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Луцька дизайнерка перемогла на міжнародному конкурсі. ФОТО

Луцька дизайнерка перемогла на міжнародному конкурсі. ФОТО
Луцька дизайнерка та викладачка Анна Дідух здобула перемогу на престижному міжнародному конкурсі GOLDEN TIME TALENT.

Лучанка перемогла у номінації «DЕSIGN» у віковій категорії 31 до 50 років, - пише ТаблоїдВолині.

Як розповідає Анна на своїй сторінці у Фейсбук, для кункурсу вона надіслала авторську колекцію «Лісова пісня» за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня».
Луцька дизайнерка перемогла на міжнародному конкурсі. ФОТО

Неймовірні образи мавки були створені дизайнеркою ще у 2009 році. В колекції було розроблено 8 образів перевтілення Мавки.


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Теги: Анна Дідух, Луцьк, дизайнер
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