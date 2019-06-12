Луцька дизайнерка перемогла на міжнародному конкурсі. ФОТО
Сьогодні, 07:31
Луцька дизайнерка та викладачка Анна Дідух здобула перемогу на престижному міжнародному конкурсі GOLDEN TIME TALENT.
Лучанка перемогла у номінації «DЕSIGN» у віковій категорії 31 до 50 років, - пише ТаблоїдВолині.
Як розповідає Анна на своїй сторінці у Фейсбук, для кункурсу вона надіслала авторську колекцію «Лісова пісня» за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня».
Неймовірні образи мавки були створені дизайнеркою ще у 2009 році. В колекції було розроблено 8 образів перевтілення Мавки.
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Лучанка перемогла у номінації «DЕSIGN» у віковій категорії 31 до 50 років, - пише ТаблоїдВолині.
Як розповідає Анна на своїй сторінці у Фейсбук, для кункурсу вона надіслала авторську колекцію «Лісова пісня» за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня».
Неймовірні образи мавки були створені дизайнеркою ще у 2009 році. В колекції було розроблено 8 образів перевтілення Мавки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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