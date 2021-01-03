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На Волині невідомий дрифтер понищив футбольне поле. ФОТО

На Волині невідомий дрифтер понищив футбольне поле. ФОТО
У селищі Ратне невідомі понищили покриття футбольного поля на стадіоні біля місцевого парку відпочинку.

Наслідки дрейфування стало помітно після потепління у неділю, 6 лютого, передає кореспондентка Район.Ратне.

Поле для футболу стало схоже на «земляну кашу». Замість хорошого покриття на ньому видно утворилося чимало дрібних колій.

На полі чітко видно протектори від шин, по чому можна зробити висновок, що невідомі «шумахери» дрифтували тут навмисно кілька разів.
На Волині невідомий дрифтер понищив футбольне поле. ФОТО
На Волині невідомий дрифтер понищив футбольне поле. ФОТО
На Волині невідомий дрифтер понищив футбольне поле. ФОТО


В Україні дрифт не заборонений чинним законодавством. Якщо при цьому порушуються правила дорожнього руху чи створюються аварійні ситуації, або ж це відбувається уночі - тоді слід звернутися у поліцію за номером 102.

Довідково:

Дрифт (транслітерація англ. Drift = «дрифт») — техніка проходження поворотів і вид автоспорту, що характеризуються проходженням поворотів з навмисним зривом провідної осі і прохід у керованому заносі на максимально можливій для утримання на трасі кута швидкості, що вимагають від автомобіля наявності задньої тягово-ковзної осі (можна також виконувати на повному приводі). У більшості випадків використання такого заносу є не найшвидшим способом проходження поворотів, але досить ефектним і видовищним, завдяки чому змагання з цього виду автоспорту приваблюють багато глядачів (за матеріалами Вікіпедії)

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Теги: Волинь, Ратно
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