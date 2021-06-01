Як відрізнити реакцію на вакцину від симптомів коронавірусу





Це ознаки того, що організм формує імунний захист, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України. Зазвичай реакція на вакцину зникає за декілька днів, - пише



"Симптоми Covid-19 також включають температуру, слабкість та головний біль. Але тривають набагато довше й можуть супроводжуватися ускладненнями: пневмонією, проблемами з нирками та серцем, запаленнями нервової системи й загостренням хронічних хвороб", - йдеться у повідомленні.



Найкращим шляхом визначити, чи дійсно у людини Covid-19, є тестування. Захиститися від тяжкого перебігу хвороби і смерті унаслідок коронавірусу допоможе лише вакцинація.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нормальна реакція організму на Covid-вакцину включає температуру, головний біль та відчуття слабкості.Це ознаки того, що організм формує імунний захист, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України. Зазвичай реакція на вакцину зникає за декілька днів, - пише "Газета ua". "Симптоми Covid-19 також включають температуру, слабкість та головний біль. Але тривають набагато довше й можуть супроводжуватися ускладненнями: пневмонією, проблемами з нирками та серцем, запаленнями нервової системи й загостренням хронічних хвороб", - йдеться у повідомленні.Найкращим шляхом визначити, чи дійсно у людини Covid-19, є тестування. Захиститися від тяжкого перебігу хвороби і смерті унаслідок коронавірусу допоможе лише вакцинація.

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