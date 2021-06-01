вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як відрізнити реакцію на вакцину від симптомів коронавірусу

Як відрізнити реакцію на вакцину від симптомів коронавірусу
Нормальна реакція організму на Covid-вакцину включає температуру, головний біль та відчуття слабкості.

Це ознаки того, що організм формує імунний захист, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України. Зазвичай реакція на вакцину зникає за декілька днів, - пише "Газета ua".

"Симптоми Covid-19 також включають температуру, слабкість та головний біль. Але тривають набагато довше й можуть супроводжуватися ускладненнями: пневмонією, проблемами з нирками та серцем, запаленнями нервової системи й загостренням хронічних хвороб", - йдеться у повідомленні.

Найкращим шляхом визначити, чи дійсно у людини Covid-19, є тестування. Захиститися від тяжкого перебігу хвороби і смерті унаслідок коронавірусу допоможе лише вакцинація.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, наука, здоров'я
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як відрізнити реакцію на вакцину від симптомів коронавірусу
Сьогодні, 23:35
На Волині судили батька, який образив і вдарив сина
Сьогодні, 22:42
У Луцьку через борги відключили воду у двох квартирах. ВІДЕО
Сьогодні, 21:53
Злодійку з Волині затримали в іншій області
Сьогодні, 21:01
Інтервальне голодування: що це, наскільки корисне та безпечне
Сьогодні, 20:36
Схожі новини
Вчені розповіли, скільки триває «післякоронавірусний» імунітет Вчені розповіли, скільки триває «післякоронавірусний» імунітет
01 червень, 2021, 03:18
Вчені виявили користь алкоголю для пенсіонерів Вчені виявили користь алкоголю для пенсіонерів
11 листопад, 2021, 07:33
Вагітні жінки частіше за інших заражаються коронавірусом Вагітні жінки частіше за інших заражаються коронавірусом
31 липень, 2020, 06:25
Розробили тест, який показує рівень імунітету до коронавірусу Розробили тест, який показує рівень імунітету до коронавірусу
13 червень, 2020, 00:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як відрізнити реакцію на вакцину від симптомів коронавірусу
Сьогодні, 23:35
 0
На Волині судили батька, який образив і вдарив сина
Сьогодні, 22:42
 0
У Луцьку через борги відключили воду у двох квартирах. ВІДЕО
Сьогодні, 21:53
 0
Злодійку з Волині затримали в іншій області
Сьогодні, 21:01
 0
Інтервальне голодування: що це, наскільки корисне та безпечне
Сьогодні, 20:36
 0
Медіа
відео
1/8