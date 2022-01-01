В Україні запустили сайт, який показує пересування військ РФ
Сьогодні, 01:13
В Україні запустили сайт 7.62 project, який відстежує пересування російських військ на кордоні України.
Завдання проєкту – стати агрегатором, де буде збиратись максимально повна та актуальна інформація про пересування військ РФ поряд із кордоном України. Його засновницею та авторкою стала Марго Гонтар – міжнародна журналістка «Голосу Америки» та співзасновниця проєкту StopFake. Задум проєкту з'явився в грудні 2021 року, - пише Главком.
27 січня цього року проєкт вивели публічно в онлайн. Зараз працює тестова версія, яку планують покращувати. На сайті є тематичні новини та сторінка, на якій регулярно оновлюються дані щодо кількості та місцезнаходження російських військ.
Завдання проєкту, каже засновниця, – стати агрегатором, де буде збиратись максимально повна та актуальна інформація про пересування військ РФ поряд із кордоном України. Це дозволить відчути реальні масштаби загрози і розвінчуватиме фейки і пропаганду Кремля щодо відсутності російських військ в Україні чи на кордоні.
«Тому ми вирішили, що важливо, щоб на старті проєкт був саме російською та англійською мовами – щоб протидіяти контенту кремлівських медіа та пропаганди. Українська версія вже в розробці», – пояснила Гонтар.
Вона зазначає, що наразі велика частина інформації надходить від самих свідків пересування — цьому сприяють соціальні мережі.
«Але подібних відео дуже багато, і вони потребують аналізу та внесення в контекст. Саме цим ми і займаємось, спираючись на власне розслідування та на аналіз інших авторитетних розслідувальних груп. Для перевірки ми використуємо техніки Osint-розвідки на основі відкритих даних – медіа, публікацій, соціальних мереж, даних супутників, перельотів тощо, звертаємось за необхідності до наших експертів та джерел», – розповіла Марго Гонтар.
Проєкт волонтерський, приєднатись до нього може будь-хто.
«У проєкті є кілька постійних учасників, волонтерів та експертів, до яких ми звертаємось, з різних країн світу. Це журналісти, експерти з боротьби з дезінформацією, експерти з Osint, IT, колишні та теперішні військові. Ми тільки починаємо, і ця мережа розширюється», — додала Гонтар.
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Завдання проєкту – стати агрегатором, де буде збиратись максимально повна та актуальна інформація про пересування військ РФ поряд із кордоном України. Його засновницею та авторкою стала Марго Гонтар – міжнародна журналістка «Голосу Америки» та співзасновниця проєкту StopFake. Задум проєкту з'явився в грудні 2021 року, - пише Главком.
27 січня цього року проєкт вивели публічно в онлайн. Зараз працює тестова версія, яку планують покращувати. На сайті є тематичні новини та сторінка, на якій регулярно оновлюються дані щодо кількості та місцезнаходження російських військ.
Завдання проєкту, каже засновниця, – стати агрегатором, де буде збиратись максимально повна та актуальна інформація про пересування військ РФ поряд із кордоном України. Це дозволить відчути реальні масштаби загрози і розвінчуватиме фейки і пропаганду Кремля щодо відсутності російських військ в Україні чи на кордоні.
«Тому ми вирішили, що важливо, щоб на старті проєкт був саме російською та англійською мовами – щоб протидіяти контенту кремлівських медіа та пропаганди. Українська версія вже в розробці», – пояснила Гонтар.
Вона зазначає, що наразі велика частина інформації надходить від самих свідків пересування — цьому сприяють соціальні мережі.
«Але подібних відео дуже багато, і вони потребують аналізу та внесення в контекст. Саме цим ми і займаємось, спираючись на власне розслідування та на аналіз інших авторитетних розслідувальних груп. Для перевірки ми використуємо техніки Osint-розвідки на основі відкритих даних – медіа, публікацій, соціальних мереж, даних супутників, перельотів тощо, звертаємось за необхідності до наших експертів та джерел», – розповіла Марго Гонтар.
Проєкт волонтерський, приєднатись до нього може будь-хто.
«У проєкті є кілька постійних учасників, волонтерів та експертів, до яких ми звертаємось, з різних країн світу. Це журналісти, експерти з боротьби з дезінформацією, експерти з Osint, IT, колишні та теперішні військові. Ми тільки починаємо, і ця мережа розширюється», — додала Гонтар.
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