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Дієтологи порадили, як правильно варити і смажити яйця

Дієтологи порадили, як правильно варити і смажити яйця
Дієтологи розповіли, як правильно варити і смажити яйця, щоб їжа була смачною і поживною.

Про це повідомляє Newsyou.info


Корисний еталон

Дієтологи вважають яйця унікальним продуктом. У них містяться вітаміни А, Е, D, групи В та інші. Багаті яйця і мікроелементами, такими як кальцій, залізо, магній, фосфор, цинк, селен. За словами фахівців, яєчний білок містить всі незамінні амінокислоти, які в організмі не синтезуються, а надходять тільки з їжею. Білок яйця здебільшого складається з альбуміну, а він засвоюється практично на 100 відсотків.

Жовток містить цінні білки альбумін, овоглобулін, кональбумін, овомукоїд, овомуцин, лізоцим, авідин. Довгий час вчені сперечалися про підвищений вміст холестерину в яйцях. Американські дієтологи з’ясували, що шкідливий холестерин дійсно присутній в складі, але він практично не засвоюється організмом. Цьому перешкоджає лецитин, який також міститься в жовтку. Лецитин покращує роботу головного мозку і серцево-судинної системи. Він сприяє засвоєнню жиророзчинних вітамінів (А, D, Е і К), підвищує опірність організму впливу токсичних речовин.

За словами дієтологів, здоровій людині можна сміливо вживати одне-два яйця в день.

Правильна яєчня

Лікарі зазначають, що для нервової системи, шкіри, волосся, нігтів, печінки, а також для нормального розвитку плода під час вагітності вкрай важливий біотин — вітамін В7. Він в значних кількостях міститься в яєчному жовтку. При цьому в білку є речовина авідин, яка блокує всмоктування біотину. Щоб біотин максимально засвоївся, потрібно, щоб білок був приготований, а жовток залишався рідким. Яйця некруто зварені або яєчня з трохи рідкуватими жовтками — ідеальний варіант, — повідомили дієтологи.

За словами фахівців, при сильній тепловій обробці частина корисних властивостей втрачається, вітаміни руйнуються, а саме яйце (засмажене або зварене круто) буде довго перетравлюватися в організмі.

Чистота насамперед

У яєць пориста шкаралупа, тому мікроорганізми можуть потрапити всередину продукту. У деяких країнах, за словами лікарів, яйця дезінфікують в промислових умовах, покривають спеціальним складом проти проникнення сальмонел. Повторно мити продукт вдома необов’язково, але зберігати його можна тільки в холодильнику.

Якщо ж яйця не обробляють в промислових умовах, то шкаралупу потрібно мити безпосередньо перед приготуванням. Краще в окремій ємності, попередньо почистивши щіткою все забруднення. Використовувати треба теплу проточну воду, температура якої — близько 45 градусів.

При промиванні шкаралупи саме теплою водою, за словами дієтологів, всередині яйця створюється тиск, який перешкоджає проникненню всередину бактерій і частинок бруду. Під час використання холодної води ефект може бути зворотним. Перед варінням круто мити шкаралупу необов’язково.

Регламент варіння

Занадто довго варити курячі яйця не рекомендується, так само як і не доварювати. Лікарі радять дотримуватися певних правил, контролюючи тривалість приготування.

Яйця вкруту варяться три-чотири хвилини з моменту занурення в окріп. Яйця в мішечку — п’ять-шість хвилин. Яйця круто варять 8-10 хвилин після закипання води. Більш тривалий час варіння яйця призводить до небажаного потемніння зовнішнього шару жовтка, викликаного накопиченням продуктів розпаду.

Для деяких страв, таких як білковий крем, майонез, тірамісу, гоголь-моголь, потрібні сирі яйця. Лікарі зазначають, що безпечніше купити пастеризовані варіанти продукту. У продажу є як цілі яйця, так і білки і жовтки окремо.

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Теги: яйця, кухня, користь
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