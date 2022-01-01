Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу

За добу 7 лютого в Україні:◾️ зафіксували 34 353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 3 095, серед медпрацівників – 955);◾️ 63 919 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 19 526 людей, другу дозу – 28 877 людей, додаткову дозу отримали 543 людини, бустерну дозу – 14 973 людини.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок вівторка, 8 лютого.Добовий показник захворюваності різко зріс після зниження на вихідних, днем раніше коронавірус виявили у 23 378 людей.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 2 168 осіб;◾️ летальних випадків – 255;◾️ одужало – 15 193 особи.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 4 341 790 осіб;◾️ одужало – 3 696 285 осіб;◾️ летальних випадків – 101 647◾️ провели ПЛР-тестувань – 18 672 736.Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 478 008 людей, з них отримали першу дозу – 15 478 006 людей, отримали дві дози – 14 809 443 людини, отримали додаткову дозу – 20 875 людей, бустерну дозу – 474 203 людини. Загалом провели 30 782 527 щеплень.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 2862;Вінницька область – 857;Волинська область – 1138;Дніпропетровська область – 1960;Донецька область – 1532;Житомирська область – 739;Закарпатська область – 786;Запорізька область – 1262;Івано-Франківська область – 540;Київська область – 1113;Кіровоградська область – 328;Луганська область – 727;Львівська область – 2336;Миколаївська область – 862;Одеська область – 3921;Полтавська область – 1264;Рівненська область – 1827;Сумська область – 1555;Тернопільська область – 1415;Харківська область – 2022;Херсонська область – 963;Хмельницька область – 1210;Черкаська область – 1169;Чернівецька область – 968;Чернігівська область – 997.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.