Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
Сьогодні, 09:15
За добу 7 лютого в Україні:
◾️ зафіксували 34 353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 3 095, серед медпрацівників – 955);
◾️ 63 919 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 19 526 людей, другу дозу – 28 877 людей, додаткову дозу отримали 543 людини, бустерну дозу – 14 973 людини.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок вівторка, 8 лютого.
Добовий показник захворюваності різко зріс після зниження на вихідних, днем раніше коронавірус виявили у 23 378 людей.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 2 168 осіб;
◾️ летальних випадків – 255;
◾️ одужало – 15 193 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 4 341 790 осіб;
◾️ одужало – 3 696 285 осіб;
◾️ летальних випадків – 101 647
◾️ провели ПЛР-тестувань – 18 672 736.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 478 008 людей, з них отримали першу дозу – 15 478 006 людей, отримали дві дози – 14 809 443 людини, отримали додаткову дозу – 20 875 людей, бустерну дозу – 474 203 людини. Загалом провели 30 782 527 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 2862;
Вінницька область – 857;
Волинська область – 1138;
Дніпропетровська область – 1960;
Донецька область – 1532;
Житомирська область – 739;
Закарпатська область – 786;
Запорізька область – 1262;
Івано-Франківська область – 540;
Київська область – 1113;
Кіровоградська область – 328;
Луганська область – 727;
Львівська область – 2336;
Миколаївська область – 862;
Одеська область – 3921;
Полтавська область – 1264;
Рівненська область – 1827;
Сумська область – 1555;
Тернопільська область – 1415;
Харківська область – 2022;
Херсонська область – 963;
Хмельницька область – 1210;
Черкаська область – 1169;
Чернівецька область – 968;
Чернігівська область – 997.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 34 353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 3 095, серед медпрацівників – 955);
◾️ 63 919 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 19 526 людей, другу дозу – 28 877 людей, додаткову дозу отримали 543 людини, бустерну дозу – 14 973 людини.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок вівторка, 8 лютого.
Добовий показник захворюваності різко зріс після зниження на вихідних, днем раніше коронавірус виявили у 23 378 людей.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 2 168 осіб;
◾️ летальних випадків – 255;
◾️ одужало – 15 193 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 4 341 790 осіб;
◾️ одужало – 3 696 285 осіб;
◾️ летальних випадків – 101 647
◾️ провели ПЛР-тестувань – 18 672 736.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 478 008 людей, з них отримали першу дозу – 15 478 006 людей, отримали дві дози – 14 809 443 людини, отримали додаткову дозу – 20 875 людей, бустерну дозу – 474 203 людини. Загалом провели 30 782 527 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 2862;
Вінницька область – 857;
Волинська область – 1138;
Дніпропетровська область – 1960;
Донецька область – 1532;
Житомирська область – 739;
Закарпатська область – 786;
Запорізька область – 1262;
Івано-Франківська область – 540;
Київська область – 1113;
Кіровоградська область – 328;
Луганська область – 727;
Львівська область – 2336;
Миколаївська область – 862;
Одеська область – 3921;
Полтавська область – 1264;
Рівненська область – 1827;
Сумська область – 1555;
Тернопільська область – 1415;
Харківська область – 2022;
Херсонська область – 963;
Хмельницька область – 1210;
Черкаська область – 1169;
Чернівецька область – 968;
Чернігівська область – 997.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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