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Курс валют у Луцьку на 8 лютого

Курс валют у Луцьку на 8 лютого
Курс долара в обмінниках Луцька станом на вівторок, 8 лютого, такий: продаж – 27,90.

Євро продають за 31,88.

Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.

Щодо польського злотого, то його продають за 6,94.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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