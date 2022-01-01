Курс валют у Луцьку на 8 лютого
Сьогодні, 09:22
Курс долара в обмінниках Луцька станом на вівторок, 8 лютого, такий: продаж – 27,90.
Євро продають за 31,88.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,94.
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Євро продають за 31,88.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,94.
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