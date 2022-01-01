На Волині знову зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус за добу

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 1138 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 148 дітей та 35 медпрацівників.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 297,Летальних випадків (осіб) – 10:Луцький район – 4 випадки: Городищенська ТГ – 1 випадок, Ківерцівська ТГ — 1 випадок, Луцька ТГ – 2 випадки;Володимир-Волинський район – 1 випадок в Іваничівській ТГ;Ковельський район – 5 випадків: Ковельська ТГ — 1, Люблінецька ТГ – 1 випадок, Вишнівська ТГ — 2 випадки, Любомльська ТГ – 1.методом ПЛР (осіб) – 1673,методом ІФА (осіб) – 138.– 516 хворих:Луцька ТГ – 277Боратинська ТГ – 9Берестечківська ТГ — 15Городищенська ТГ – 8Горохівська ТГ – 23Доросинівська ТГ — 5Ківерцівська ТГ – 50Колківська – 19Копачівська ТГ — 6Мар’янівська ТГ – 8Олицька ТГ — 6Підгайцівська ТГ – 21Рожищенська ТГ – 43Цуманська ТГ – 26– 247 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 99Затурцівська ТГ – 14Зимнівська ТГ — 18Іваничівська ТГ – 11Локачинська ТГ — 8Нововолинська ТГ – 76Оваднівська ТГ — 9Павлівська ТГ – 8Устилузька ТГ — 4– 72 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 22Любешівська ТГ – 20Маневицька ТГ – 26Прилісненська ТГ -1Сошичненська ТГ — 3– 303 хворих:Голобська ТГ – 7Велицька ТГ — 4Вишнівська ТГ – 13Головненська ТГ – 1Дубівська ТГ – 15Забродівськ а ТГ — 10Ковельська ТГ – 124Колодяжненська ТГ -3Луківська ТГ -1Люблинецька ТГ – 4Любомльська ТГ — 28Ратнівська ТГ – 32Рівненська ТГ – 1Самарівська ТГ – 5Сереховичівська ТГ – 2Старовижівська ТГ – 7Турійська ТГ – 39Шацька ТГ — 7захворіли (осіб) – 118216 (з них дітей – 9860 та медичних працівників –5051),одужали ( осіб) – 103540 (з них дітей – 7442 та медичних працівників –4460),летальних випадків (осіб) –2291 (1 дитина та 35медпрацівників).методом ПЛР (осіб) – 462002,методом ІФА (осіб) –214458.За добу 07 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1292 щеплення. Першою дозою щепили — 440 осіб, другою дозою – 683 особи, додатковою дозою – 10, бустерною дозою – 159 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 342280 людей, отримали дві дози – 319337 людей, отримали додаткову дозу – 420 людей, бустерну дозу – 5850 людей. Загалом провели 667887 щеплень.