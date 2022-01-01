На Волині знову зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус за добу
Сьогодні, 09:30
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 1138 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 148 дітей та 35 медпрацівників.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 297,
Летальних випадків (осіб) – 10:
Луцький район – 4 випадки: Городищенська ТГ – 1 випадок, Ківерцівська ТГ — 1 випадок, Луцька ТГ – 2 випадки;
Володимир-Волинський район – 1 випадок в Іваничівській ТГ;
Ковельський район – 5 випадків: Ковельська ТГ — 1, Люблінецька ТГ – 1 випадок, Вишнівська ТГ — 2 випадки, Любомльська ТГ – 1.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 1673,
методом ІФА (осіб) – 138.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 516 хворих:
Луцька ТГ – 277
Боратинська ТГ – 9
Берестечківська ТГ — 15
Городищенська ТГ – 8
Горохівська ТГ – 23
Доросинівська ТГ — 5
Ківерцівська ТГ – 50
Колківська – 19
Копачівська ТГ — 6
Мар’янівська ТГ – 8
Олицька ТГ — 6
Підгайцівська ТГ – 21
Рожищенська ТГ – 43
Цуманська ТГ – 26
Володимир-Волинський район – 247 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 99
Затурцівська ТГ – 14
Зимнівська ТГ — 18
Іваничівська ТГ – 11
Локачинська ТГ — 8
Нововолинська ТГ – 76
Оваднівська ТГ — 9
Павлівська ТГ – 8
Устилузька ТГ — 4
Камінь-Каширський район – 72 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 22
Любешівська ТГ – 20
Маневицька ТГ – 26
Прилісненська ТГ -1
Сошичненська ТГ — 3
Ковельський район – 303 хворих:
Голобська ТГ – 7
Велицька ТГ — 4
Вишнівська ТГ – 13
Головненська ТГ – 1
Дубівська ТГ – 15
Забродівськ а ТГ — 10
Ковельська ТГ – 124
Колодяжненська ТГ -3
Луківська ТГ -1
Люблинецька ТГ – 4
Любомльська ТГ — 28
Ратнівська ТГ – 32
Рівненська ТГ – 1
Самарівська ТГ – 5
Сереховичівська ТГ – 2
Старовижівська ТГ – 7
Турійська ТГ – 39
Шацька ТГ — 7
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 118216 (з них дітей – 9860 та медичних працівників –5051),
одужали ( осіб) – 103540 (з них дітей – 7442 та медичних працівників –4460),
летальних випадків (осіб) –2291 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 462002,
методом ІФА (осіб) –214458.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 07 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1292 щеплення. Першою дозою щепили — 440 осіб, другою дозою – 683 особи, додатковою дозою – 10, бустерною дозою – 159 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 342280 людей, отримали дві дози – 319337 людей, отримали додаткову дозу – 420 людей, бустерну дозу – 5850 людей. Загалом провели 667887 щеплень.
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Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 297,
Летальних випадків (осіб) – 10:
Луцький район – 4 випадки: Городищенська ТГ – 1 випадок, Ківерцівська ТГ — 1 випадок, Луцька ТГ – 2 випадки;
Володимир-Волинський район – 1 випадок в Іваничівській ТГ;
Ковельський район – 5 випадків: Ковельська ТГ — 1, Люблінецька ТГ – 1 випадок, Вишнівська ТГ — 2 випадки, Любомльська ТГ – 1.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 1673,
методом ІФА (осіб) – 138.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 516 хворих:
Луцька ТГ – 277
Боратинська ТГ – 9
Берестечківська ТГ — 15
Городищенська ТГ – 8
Горохівська ТГ – 23
Доросинівська ТГ — 5
Ківерцівська ТГ – 50
Колківська – 19
Копачівська ТГ — 6
Мар’янівська ТГ – 8
Олицька ТГ — 6
Підгайцівська ТГ – 21
Рожищенська ТГ – 43
Цуманська ТГ – 26
Володимир-Волинський район – 247 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 99
Затурцівська ТГ – 14
Зимнівська ТГ — 18
Іваничівська ТГ – 11
Локачинська ТГ — 8
Нововолинська ТГ – 76
Оваднівська ТГ — 9
Павлівська ТГ – 8
Устилузька ТГ — 4
Камінь-Каширський район – 72 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 22
Любешівська ТГ – 20
Маневицька ТГ – 26
Прилісненська ТГ -1
Сошичненська ТГ — 3
Ковельський район – 303 хворих:
Голобська ТГ – 7
Велицька ТГ — 4
Вишнівська ТГ – 13
Головненська ТГ – 1
Дубівська ТГ – 15
Забродівськ а ТГ — 10
Ковельська ТГ – 124
Колодяжненська ТГ -3
Луківська ТГ -1
Люблинецька ТГ – 4
Любомльська ТГ — 28
Ратнівська ТГ – 32
Рівненська ТГ – 1
Самарівська ТГ – 5
Сереховичівська ТГ – 2
Старовижівська ТГ – 7
Турійська ТГ – 39
Шацька ТГ — 7
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 118216 (з них дітей – 9860 та медичних працівників –5051),
одужали ( осіб) – 103540 (з них дітей – 7442 та медичних працівників –4460),
летальних випадків (осіб) –2291 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 462002,
методом ІФА (осіб) –214458.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 07 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1292 щеплення. Першою дозою щепили — 440 осіб, другою дозою – 683 особи, додатковою дозою – 10, бустерною дозою – 159 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 342280 людей, отримали дві дози – 319337 людей, отримали додаткову дозу – 420 людей, бустерну дозу – 5850 людей. Загалом провели 667887 щеплень.
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