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На Волині знову зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус за добу

На Волині знову зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус за добу
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 1138 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 148 дітей та 35 медпрацівників.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Також за добу:

Одужали (осіб) – 297,
Летальних випадків (осіб) – 10:
Луцький район – 4 випадки: Городищенська ТГ – 1 випадок, Ківерцівська ТГ — 1 випадок, Луцька ТГ – 2 випадки;

Володимир-Волинський район – 1 випадок в Іваничівській ТГ;

Ковельський район – 5 випадків: Ковельська ТГ — 1, Люблінецька ТГ – 1 випадок, Вишнівська ТГ — 2 випадки, Любомльська ТГ – 1.

Здійснили тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) – 1673,
методом ІФА (осіб) – 138.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 516 хворих:

Луцька ТГ – 277
Боратинська ТГ – 9
Берестечківська ТГ — 15
Городищенська ТГ – 8
Горохівська ТГ – 23
Доросинівська ТГ — 5
Ківерцівська ТГ – 50
Колківська – 19
Копачівська ТГ — 6
Мар’янівська ТГ – 8
Олицька ТГ — 6
Підгайцівська ТГ – 21
Рожищенська ТГ – 43
Цуманська ТГ – 26

Володимир-Волинський район – 247 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 99
Затурцівська ТГ – 14
Зимнівська ТГ — 18
Іваничівська ТГ – 11
Локачинська ТГ — 8
Нововолинська ТГ – 76
Оваднівська ТГ — 9
Павлівська ТГ – 8
Устилузька ТГ — 4

Камінь-Каширський район – 72 хворих:

Камінь- Каширська ТГ – 22
Любешівська ТГ – 20
Маневицька ТГ – 26
Прилісненська ТГ -1
Сошичненська ТГ — 3

Ковельський район – 303 хворих:

Голобська ТГ – 7
Велицька ТГ — 4
Вишнівська ТГ – 13
Головненська ТГ – 1
Дубівська ТГ – 15
Забродівськ а ТГ — 10
Ковельська ТГ – 124
Колодяжненська ТГ -3
Луківська ТГ -1
Люблинецька ТГ – 4
Любомльська ТГ — 28
Ратнівська ТГ – 32
Рівненська ТГ – 1
Самарівська ТГ – 5
Сереховичівська ТГ – 2
Старовижівська ТГ – 7
Турійська ТГ – 39
Шацька ТГ — 7

За весь час пандемії в області:

захворіли (осіб) – 118216 (з них дітей – 9860 та медичних працівників –5051),
одужали ( осіб) – 103540 (з них дітей – 7442 та медичних працівників –4460),
летальних випадків (осіб) –2291 (1 дитина та 35медпрацівників).

Здійснили тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 462002,
методом ІФА (осіб) –214458.

Вакцинація від COVID-19:

За добу 07 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1292 щеплення. Першою дозою щепили — 440 осіб, другою дозою – 683 особи, додатковою дозою – 10, бустерною дозою – 159 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 342280 людей, отримали дві дози – 319337 людей, отримали додаткову дозу – 420 людей, бустерну дозу – 5850 людей. Загалом провели 667887 щеплень.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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