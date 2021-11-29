На Волині на підприємстві вантажівка задавила чоловіка





Про це



Трагічна подія трапилася 7 лютого зранку на одному із місцевих підприємств. Чоловік знаходився позаду вантажного автомобіля, який почав рухатися.



На місце події викликали бригаду медиків, яка намагалася врятувати постраждалого.



Як повідомив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Лінік, виклик про надзвичайну подію надходив у швидку. Зі слів очевидців, автомобіль, який приїхав на ремонт, здавав заднім рухом та притиснув чоловіка до стіни. Його в тяжкому стані з закритим переломом грудної клітини доставили у Маневицьку центральну районну лікарню.



Як стало відомо, чоловік від отриманих травм помер.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, правоохоронці зазначили, що чоловік помер у лікарні під час надання медичної допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневичах Камінь-Каширського району вантажівка, яка виїжджала з приміщення, притисла причепом до бетонної стіни чоловіка. Від отриманих травм він помер у лікарні.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили місцеві жителі.Трагічна подія трапилася 7 лютого зранку на одному із місцевих підприємств. Чоловік знаходився позаду вантажного автомобіля, який почав рухатися.На місце події викликали бригаду медиків, яка намагалася врятувати постраждалого.Як повідомив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги, виклик про надзвичайну подію надходив у швидку. Зі слів очевидців, автомобіль, який приїхав на ремонт, здавав заднім рухом та притиснув чоловіка до стіни. Його в тяжкому стані з закритим переломом грудної клітини доставили у Маневицьку центральну районну лікарню.Як стало відомо, чоловік від отриманих травм помер.Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, правоохоронці зазначили, що чоловік помер у лікарні під час надання медичної допомоги.

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