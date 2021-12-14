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21-річна рівнянка відсудила у свого хлопця 50 тисяч за ДТП на День закоханих

21-річна рівнянка відсудила у свого хлопця 50 тисяч за ДТП на День закоханих
Мешканка Рівного домоглася в суді відшкодування моральних збитків у свого колишнього хлопця через аварію, у якій вона зазнала серйозних травм.

ДТП сталося 14 лютого 2020 року, у день закоханих, пише zaxid.net.
Дівчина перенесла три операції й отримала 1 групу інвалідності. Після того вони як пара більше не зустрічалися.

Аварія, унаслідок якої 22-річний водій та його 19-річна пасажирка потрапили до реанімації, сталася близько 14:00 14 лютого 2020 року. Ілля С., перебуваючи за кермом ВАЗу, на вул. Чорновола у Рівному, виїхав за межі проїзної частини і врізався у дерево. У результаті водій та його пасажирка Юлія К., яка сиділа на передньому сидінні, травмувалися і знепритомніли. З понівеченого автомобіля їх діставали рятувальники з допомогою спецобладнання, обидвох відвезли до реанімації.

Слідство встановило, що винним у ДТП був водій ВАЗу, який вчасно не зреагував на зміну дорожньої обстановки й допустив зіткнення автомобіля з деревом. Ілля С. винним себе не визнав. Розповів, що в обідню пору заїхав за дівчиною, з якою зустрічався, і запропонував підвезти її на роботу. Дорога була мокра, він стверджував, що не перевищував дозволену швидкість. З його слів, поблизу АЗС йому назустріч вискочив чорний автомобіль, який обганяв вантажівку, тому Ілля почав швидко викручувати кермо, аби уникнути зіткнення, і його занесло. Від удару знепритомнів, отямився у лікарні. Провину за ДТП покладає на водія чорного авто.

Юлія К. розповіла, що її хлопець поспішав на стрижку, тому їхали швидко. Раптом Ілля почав різко крутити кермом, авто вдарилося, й вона знепритомніла. Після аварії вони спілкувалися лише телефоном, її здоров’ям він не цікавився. Однозначно відповісти на питання, чи виїжджав їм назустріч автомобіль чорного кольору, пасажирка не змогла, оскільки не пам`ятає всіх обставин ДТП. Повідомити про це її просив Ілля, за що обіцяв матеріальну допомогу. Однак допомоги не надав, не підтримував її і навіть не вибачився. Допоміг лише шістьма тисячами гривень, хоча вона перенесла три операції й одержала 1 групу інвалідності.

Водії, котрі стали свідками аварії, не підтвердили інформацію про чорний зустрічний автомобіль. Експертиза встановила, що ДТП настала з вини водія ВАЗу, а не когось іншого чи інших обставин. Обвинувачений та його захисник намагалися заперечити достовірність деяких висновків, посилаючись на допущені технічні неточності у документах. Суд визнав описку, яка, утім, жодним чином не вплинула на зміст встановлених обставин.

У підсумку потерпіла просила стягнути з водія майже 500 тис. грн моральних збитків і ще 362 тис. грн — зі страхової компанії за полісом «автоцивілки».

Суддя Рівненського міськсуду Дмитро Яковлєв визнав Іллю винним у вчиненні ДТП і призначив один рік обмеження волі з позбавленням права керувати на такий же термін. Він має сплатити потерпілій дівчині 50 тис. грн моральних збитків, а страхова компанія — 200 тис. грн страхового відшкодування, пов`язаного із стійкою втратою працездатності. Вирок може бути оскаржений.

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Теги: Рівненщина, ДТП, суд, День закоханих
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