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Ударив собаку ножем: судитимуть 27-річного волинянина за жорстоке поводження з твариною

Ударив собаку ножем: судитимуть 27-річного волинянина за жорстоке поводження з твариною
Ковельська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 27-річним жителем села Комарів Ковельського району жорстоке поводження з твариною (ч.1 ст. 299 КК України).

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Слідство встановило, що увечері 15 жовтня 2021 року тричі судимий до цього нетверезий молодик зайшов на подвір`я до сусідів та вдарив ножем у шию прив`язаного біля будки собаку. Тварина загинула.

Між обвинуваченим та потерпілим – власником собаки – укладено угоду про примирення, в якій узгоджено призначення зловмиснику покарання у виді трьох років позбавлення волі зі встановленням іспитового строку.
Далі – слово за судом.

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Теги: Волинь, Ковель, собака, суд
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