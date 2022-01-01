Ударив собаку ножем: судитимуть 27-річного волинянина за жорстоке поводження з твариною

Ковельська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 27-річним жителем села Комарів Ковельського району жорстоке поводження з твариною (ч.1 ст. 299 КК України).Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Слідство встановило, що увечері 15 жовтня 2021 року тричі судимий до цього нетверезий молодик зайшов на подвір`я до сусідів та вдарив ножем у шию прив`язаного біля будки собаку. Тварина загинула.Між обвинуваченим та потерпілим – власником собаки – укладено угоду про примирення, в якій узгоджено призначення зловмиснику покарання у виді трьох років позбавлення волі зі встановленням іспитового строку.Далі – слово за судом.