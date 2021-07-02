Волинянин заплатить понад 100 тисяч за те, що зрубав 9 дубів у «Цуманській пущі»
Сьогодні, 10:49
Прокурори домоглися відшкодування волинянином понад 100 тисяч гривень шкоди, завданої незаконною порубкою дубів у «Цуманській пущі».
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Волинський апеляційний суд задоволив позов Луцької окружної прокуратури в інтересах Ківерцівської міської та Цуманської селищної ради і державного підприємства «Цуманське лісове господарство» та зобов’язав громадянина відшкодувати шкоду, завдану незаконною порубкою дерев, на суму понад 100 тисяч гривень.
У січні 2020 року чоловік без відповідного дозволу – лісорубного квитка – зрубав 9 дубів на території Національного природного парку «Цуманська пуща».
Згодом суд визнав його винним у незаконній порубці дерев у лісах, в тому числі на територіях природно-заповідного фонду, а також у перевезенні незаконно зрубаних дерев, внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки (ч.4 ст. 246 КК України), та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового строку.
Прокурори ж, застосувавши представницькі повноваження, у судах першої та апеляційної інстанцій домоглися ще і відшкодування громадянином шкоди, завданої природі.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Волинський апеляційний суд задоволив позов Луцької окружної прокуратури в інтересах Ківерцівської міської та Цуманської селищної ради і державного підприємства «Цуманське лісове господарство» та зобов’язав громадянина відшкодувати шкоду, завдану незаконною порубкою дерев, на суму понад 100 тисяч гривень.
У січні 2020 року чоловік без відповідного дозволу – лісорубного квитка – зрубав 9 дубів на території Національного природного парку «Цуманська пуща».
Згодом суд визнав його винним у незаконній порубці дерев у лісах, в тому числі на територіях природно-заповідного фонду, а також у перевезенні незаконно зрубаних дерев, внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки (ч.4 ст. 246 КК України), та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового строку.
Прокурори ж, застосувавши представницькі повноваження, у судах першої та апеляційної інстанцій домоглися ще і відшкодування громадянином шкоди, завданої природі.
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