На Волині затримали 3 небезпечних злочинців, які переховувалися за кордоном

На Волині ці особи вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини і перебували в розшуку. Невдовзі вони в Україні нестимуть покарання за скоєне, нині ж вживаються заходи щодо їх екстрадиції.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Один з них розшукувався з 2015 року за нанесення тяжкого тілесного ушкодження, другий – за скоєння розбійного нападу, третій зловмисник розшукувався з 2020 року за крадіжку з проникненням. Наразі їх місце перебування встановлено, і вони затримані.Затримання небезпечних правопорушників стало можливим завдяки співпраці кримінальної поліції Волині, сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП та колег-правоохоронців з інших країн.Ця робота триває на постійній основі.Так, у 2021 році затримали та здійснили екстрадицію трьох громадян України, які розшукувались поліцією.Нині вони відбувають покарання за скоєне.Поліція вживає всіх заходів, аби порушники, які вчинили злочини у своїй країні та виїхали за кордон, не уникли притягнення до відповідальності.