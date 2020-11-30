На Волині затримали 3 небезпечних злочинців, які переховувалися за кордоном
Сьогодні, 11:07
На Волині ці особи вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини і перебували в розшуку. Невдовзі вони в Україні нестимуть покарання за скоєне, нині ж вживаються заходи щодо їх екстрадиції.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Один з них розшукувався з 2015 року за нанесення тяжкого тілесного ушкодження, другий – за скоєння розбійного нападу, третій зловмисник розшукувався з 2020 року за крадіжку з проникненням. Наразі їх місце перебування встановлено, і вони затримані.
Затримання небезпечних правопорушників стало можливим завдяки співпраці кримінальної поліції Волині, сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП та колег-правоохоронців з інших країн.
Ця робота триває на постійній основі.
Так, у 2021 році затримали та здійснили екстрадицію трьох громадян України, які розшукувались поліцією.
Нині вони відбувають покарання за скоєне.
Поліція вживає всіх заходів, аби порушники, які вчинили злочини у своїй країні та виїхали за кордон, не уникли притягнення до відповідальності.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Один з них розшукувався з 2015 року за нанесення тяжкого тілесного ушкодження, другий – за скоєння розбійного нападу, третій зловмисник розшукувався з 2020 року за крадіжку з проникненням. Наразі їх місце перебування встановлено, і вони затримані.
Затримання небезпечних правопорушників стало можливим завдяки співпраці кримінальної поліції Волині, сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП та колег-правоохоронців з інших країн.
Ця робота триває на постійній основі.
Так, у 2021 році затримали та здійснили екстрадицію трьох громадян України, які розшукувались поліцією.
Нині вони відбувають покарання за скоєне.
Поліція вживає всіх заходів, аби порушники, які вчинили злочини у своїй країні та виїхали за кордон, не уникли притягнення до відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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