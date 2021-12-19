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У громаді на Волині ліквідували стихійне сміттєзвалище

У громаді на Волині ліквідували стихійне сміттєзвалище
У Литовезькій громаді ліквідували стихійне сміттєзвалище.

Про це інформують у пресслужбі Держекоінспекції на Волині.

“Уже вкотре було ліквідоване стихійне сміттєзвалище поблизу смт. Благодатне на території с. Біличі нашої громади. На дані роботи затрачено чимало коштів та праці.

Я звертаюся до всіх вас з проханням не бути байдужими, дотримуватися елементарних санітарних норм, не викидайте сміття будь-куди. Подумайте про наше майбутнє та наших з вами дітей. Укладіть договори на вивіз ТПВ з відповідними комунальними службами. По Литовезькій ТГ — це вартує 10 грн в місяць з жителя”, — зазначила на своїй фейсбук-сторінці очільниця Литовезької громади Олена Касянчук.
У громаді на Волині ліквідували стихійне сміттєзвалище

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Теги: Литовеж, сміттєзвалище, ліквідували
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