У громаді на Волині ліквідували стихійне сміттєзвалище
Сьогодні, 11:52
У Литовезькій громаді ліквідували стихійне сміттєзвалище.
Про це інформують у пресслужбі Держекоінспекції на Волині.
“Уже вкотре було ліквідоване стихійне сміттєзвалище поблизу смт. Благодатне на території с. Біличі нашої громади. На дані роботи затрачено чимало коштів та праці.
Я звертаюся до всіх вас з проханням не бути байдужими, дотримуватися елементарних санітарних норм, не викидайте сміття будь-куди. Подумайте про наше майбутнє та наших з вами дітей. Укладіть договори на вивіз ТПВ з відповідними комунальними службами. По Литовезькій ТГ — це вартує 10 грн в місяць з жителя”, — зазначила на своїй фейсбук-сторінці очільниця Литовезької громади Олена Касянчук.
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Про це інформують у пресслужбі Держекоінспекції на Волині.
“Уже вкотре було ліквідоване стихійне сміттєзвалище поблизу смт. Благодатне на території с. Біличі нашої громади. На дані роботи затрачено чимало коштів та праці.
Я звертаюся до всіх вас з проханням не бути байдужими, дотримуватися елементарних санітарних норм, не викидайте сміття будь-куди. Подумайте про наше майбутнє та наших з вами дітей. Укладіть договори на вивіз ТПВ з відповідними комунальними службами. По Литовезькій ТГ — це вартує 10 грн в місяць з жителя”, — зазначила на своїй фейсбук-сторінці очільниця Литовезької громади Олена Касянчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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