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ЗСУ проведуть навчання на Волині: випробують «Байрактари» та «Джавеліни»

ЗСУ проведуть навчання на Волині: випробують «Байрактари» та «Джавеліни»
Збройні сили України з 10 до 20 лютого проведуть навчання, на яких випробують можливості українських «Байрактарів», «Джавелінів» і переносних протитанкових ракетних комплексів NLAW, які Україна отримала від Великої Британії.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, - пише "Радіо Свобода".

Навчання планують провести у декількох регіонах України. Серед них – Рівненська, Волинська, Житомирська, Миколаївська області.

«Це Рівне, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешківські піски, Чугуїв, Чернігів, Одеса – це тільки полігон. А ще будуть окремі майданчики та місця, де якраз з 10 до 20 лютого відбуватимуться навчання Збройних сил України, – заявив Резніков в ефірі телеканалу ICTV ввечері 7 лютого.

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Теги: ЗСУ, навчання, Волинь, Рівне
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