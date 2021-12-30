ЗСУ проведуть навчання на Волині: випробують «Байрактари» та «Джавеліни»





Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, - пише

Навчання планують провести у декількох регіонах України. Серед них – Рівненська, Волинська, Житомирська, Миколаївська області.



«Це Рівне, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешківські піски, Чугуїв, Чернігів, Одеса – це тільки полігон. А ще будуть окремі майданчики та місця, де якраз з 10 до 20 лютого відбуватимуться навчання Збройних сил України, – заявив Резніков в ефірі телеканалу ICTV ввечері 7 лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збройні сили України з 10 до 20 лютого проведуть навчання, на яких випробують можливості українських «Байрактарів», «Джавелінів» і переносних протитанкових ракетних комплексів NLAW, які Україна отримала від Великої Британії.Про це повідомив міністр оборони України- пише "Радіо Свобода".

Навчання планують провести у декількох регіонах України. Серед них – Рівненська, Волинська, Житомирська, Миколаївська області.«Це Рівне, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешківські піски, Чугуїв, Чернігів, Одеса – це тільки полігон. А ще будуть окремі майданчики та місця, де якраз з 10 до 20 лютого відбуватимуться навчання Збройних сил України, – заявив Резніков в ефірі телеканалу ICTV ввечері 7 лютого.

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