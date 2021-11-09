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ДТП під Луцьком: відбійник пронизав авто наскрізь. ФОТО, ВІДЕО

ДТП під Луцьком: відбійник пронизав авто наскрізь. ФОТО, ВІДЕО
У селі Липини сталася аварія. Там водій Chevrolet Cruze не впорався з керуванням і влетів у відбійник.

Про це пише інформують на Телеграм-каналі 12 каналу.

ДТП трапилася близько 10 години. Відомо, що авто рухалося від Прилуцького в напрямку “Епіцентру”.

Водій, очевидно, не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя.

Відбійник потрощив машину, але і водій, і його пасажирка залишилися
неушкодженими.
ДТП під Луцьком: відбійник пронизав авто наскрізь. ФОТО, ВІДЕО
ДТП під Луцьком: відбійник пронизав авто наскрізь. ФОТО, ВІДЕО


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Теги: Липини, ДТП, відбійник
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