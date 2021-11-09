ДТП під Луцьком: відбійник пронизав авто наскрізь. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 11:22
У селі Липини сталася аварія. Там водій Chevrolet Cruze не впорався з керуванням і влетів у відбійник.
Про це пише інформують на Телеграм-каналі 12 каналу.
ДТП трапилася близько 10 години. Відомо, що авто рухалося від Прилуцького в напрямку “Епіцентру”.
Водій, очевидно, не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя.
Відбійник потрощив машину, але і водій, і його пасажирка залишилися
неушкодженими.
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Про це пише інформують на Телеграм-каналі 12 каналу.
ДТП трапилася близько 10 години. Відомо, що авто рухалося від Прилуцького в напрямку “Епіцентру”.
Водій, очевидно, не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя.
Відбійник потрощив машину, але і водій, і його пасажирка залишилися
неушкодженими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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