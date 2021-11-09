ДТП під Луцьком: відбійник пронизав авто наскрізь. ФОТО, ВІДЕО

У селі Липини сталася аварія. Там водій Chevrolet Cruze не впорався з керуванням і влетів у відбійник.Про це пише інформують на Телеграм-каналі 12 каналу.ДТП трапилася близько 10 години. Відомо, що авто рухалося від Прилуцького в напрямку “Епіцентру”.Водій, очевидно, не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя.Відбійник потрощив машину, але і водій, і його пасажирка залишилисянеушкодженими.