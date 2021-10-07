На Волині за тиждень зросла кількість хворих на грип та ГРВІ
Сьогодні, 11:34
У Волинській області за 5 тиждень 2022 року на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, захворіло 13 190 осіб. Це на 9% більше, ніж попереднього тижня.
Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Інтенсивний показник захворюваності за даний період на 133,1% перевищує базовий рівень, що відповідає дуже високому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
У структурі захворюваності діти до 17 років становлять 40%.
Понад 2 % від загальної кількості захворілих госпіталізовано.
Із початку епідемічного сезону перехворіло понад 124 тисячі волинян – це 12% населення області.
Всього на Волині проти грипу вакцинували 3016 осіб, із них 70% — це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 місяців до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Інтенсивний показник захворюваності за даний період на 133,1% перевищує базовий рівень, що відповідає дуже високому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
У структурі захворюваності діти до 17 років становлять 40%.
Понад 2 % від загальної кількості захворілих госпіталізовано.
Із початку епідемічного сезону перехворіло понад 124 тисячі волинян – це 12% населення області.
Всього на Волині проти грипу вакцинували 3016 осіб, із них 70% — це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 місяців до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині за тиждень зросла кількість хворих на грип та ГРВІ
Сьогодні, 11:34
ДТП під Луцьком: відбійник пронизав авто наскрізь. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 11:22
Медіа