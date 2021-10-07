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На Волині за тиждень зросла кількість хворих на грип та ГРВІ

На Волині за тиждень зросла кількість хворих на грип та ГРВІ
У Волинській області за 5 тиждень 2022 року на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, захворіло 13 190 осіб. Це на 9% більше, ніж попереднього тижня.

Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

Інтенсивний показник захворюваності за даний період на 133,1% перевищує базовий рівень, що відповідає дуже високому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

У структурі захворюваності діти до 17 років становлять 40%.

Понад 2 % від загальної кількості захворілих госпіталізовано.

Із початку епідемічного сезону перехворіло понад 124 тисячі волинян – це 12% населення області.

Всього на Волині проти грипу вакцинували 3016 осіб, із них 70% — це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 місяців до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).


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Теги: грип, ГРВІ, Волинь
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