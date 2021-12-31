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Чому не варто приймати імуностимулятори: пояснення волинської лікарки

Чому не варто приймати імуностимулятори: пояснення волинської лікарки
Так звані імуномодулятори та імуностимулятори, які продаються в аптеках, не ефективні для покращення імунітету, запевняє імунологиня Волинської обласної клінічної лікарні Ірина Грабовська-Микитюк.

Про це йшлося у програмі «Телемедицина» на 12 каналі 7 лютого.

За словами лікарки, у цивілізованих країнах – Європі, США, Канаді – не користуються такими препаратами, бо їхня ефективність не доведена.

«А якщо йдеться про те, випити чи не випити таблетку, то краще її не пити, тому що будь-які ліки мають побічні ефекти. Якщо ліки не мають побічних ефектів – це означає, що вони просто недостатньо досліджені і вивчені», – каже імунологиня.

Те саме стосується і мазі, якою дехто змащує слизову носа для того, щоб вона знищувала віруси.

«Її ефективність і дія не доведені», – стверджує лікарка.

Щодо вітамінів, то вони організму потрібні, каже вона, але не можна сподіватися, що лише вітаміни здатні зробити наш імунітет досконалим.

Навіть загартовування не впливає ніяким чином на імунітет, вважає Ірина Грабовська-Микитюк.

«Основний імунітет ми набуваємо завдяки тому, що контактуємо із зовнішнім середовищем: мікробами, вірусами, токсинами тощо. До цього всього ми виробляємо міцний імунітет», – розповіла лікарка.

А щоб підтримувати його у належному стані, необхідні збалансоване харчування, сон, фізичні навантаження, прогулянки на свіжому повітрі, позитивні емоції.


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Теги: імуностимулятори, Волинь, лікарка, поради
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