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У Луцьку громадянам, які потребують дороговартісного лікування, виплатять допомогу

У Луцьку громадянам, які потребують дороговартісного лікування, виплатять допомогу
За рахунок коштів бюджету Луцької міської територіальної громади Виплачуватимуть адресну грошову допомогу громадянам, які потребують постійного дороговартісного лікування та замісної терапії для придбання лікарських засобів, препаратів та виробів медичного призначення.

Про це інформує департамент соціальної політики Луцькради.

Це відбуватиметься в рамках виконання заходів Програми соціального захисту населення Луцької міської територіальної громади на 2016-2022 роки та Програми «Здоров’я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки».

Порядок надання адресної грошової допомоги затверджений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 18.01.22 №15-1.
Відповідно до Порядку, управлінням охорони здоров’я щоквартально до 20 числа другого місяця формують списки мешканців, які претендують на отримання допомоги, із визначеними розмірами адресної грошової допомоги та подають їх департаменту соціальної політики.

Департамент соціальної політики, щокварталу в період з 20 числа другого місяця кварталу по 20 число третього місяця проводить прийом документів для призначення адресної грошової допомоги.
Протягом вказаного періоду заявнику або його представнику необхідно подати до департаменту соціальної політики наступні документи:

-заяву встановленого зразка;
-копію паспорта;
-копію ідентифікаційного номера;
-виписка ЛКК встановленого зразка;
-підтверджуючі платіжні документи про закупівлю лікарських засобів, препаратів та виробів медичного призначення, придбаних за поточний квартал (оригінал);
-рахунок з банку;
-копію доручення (у разі звернення представника).

Під час подання копій документів особа, яка звертається, пред’являє їх оригінали.

Перерахування коштів здійснюється департаментом соціальної політики на підставі розпорядження міського голови про надання адресної грошової допомоги на особові рахунки заявників чи їх представників.
Отримати додаткову інформацію можна в департаменті соціальної політики за адресою м.Луцьк, пр-т Волі, 4а, каб.104, або за номерами телефонів 284 163, 281 000.

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Теги: кошти на лікування, виплата, Луцьк
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