Які об’єкти у Підгайцівській громаді ремонтуватимуть упродовж 2 років

У Підгайцівській сільській раді готуються по початку потепління і сезону будівельних робіт. Окрім того, що планують завершити роботи на об’єктах розпочатих у 2021 році, готують у роботу нові.Про це повідомляє пресслужба Підгайціваської сільської ради.На останній сесії 4 лютого 2022 року депутатський корпус прийняв ряд важливих рішень щодо перерозподілу залишків бюджету 2021 року та надав дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації на 11-ти нових об’єктів, які планують реалізувати упродовж наступних 2 років.Заступник Підгайцівського сільського головирозповів, що у перший рік нової каденції сільського голови та депутатів, працювали переважно з проєктами, які передали Підгайцівській сільській раді екс-керівники сільських рад, що приєдналися до громади. У другій половині 2021 року, оцінивши стан сільської інфраструктури в усіх 20-ти селах, ініціювали виготовлення нових проектів по ремонту вулиці Новокотівська у Піддубцях, капітальному ремонту даху та фасаду Підгайцівського ліцею, ремонту дитсадка у селі Вишнів, нового будівництва дитсадка у селі Струмівка, нового будівництва школи у селі Гаразджа, утеплення дитсадка у селі Липини та Піддубцівського ліцею.«У цьому році ми готуємось наперед і на останньому засіданні Підгайцівської сільської ради більшістю голосів надали дозвіл на виготовлення проєктно – кошторисної документації на такі об’єкти:• нове будівництво мультимедійного спортивного майданчика в с.Струмівка Луцького району Волинської області;• капітальний ремонт даху адміністративної будівлі в с.Лище Луцького району Волинської області;• капітальний ремонт ФАПу в с.Романів Луцького району Волинської області;• капітальний ремонт покриття проїзної частини вул. Вишнева від буд.№50 до перехрестя з вул.Гірська у с.Гаразджа Луцького району Волинської області;• капітальний ремонт покриття проїзної частини вул.Гагаріна у с.Борохів Луцького району Волинської області;• капітальний ремонт покриття проїзної частини вул.Шкільна у с.Підгайці Луцького району Волинської області;• капітальний ремонт покриття проїзної частини вул.Гальчевського у с.Струмівка Луцького району Волинської області;• капітальний ремонт покриття проїзної частини вул.Сільська у с.Підгайці Луцького району Волинської області;• дренажні роботи по вул.Шевченка у с.Липини Луцького району Волинської області;• благоустрій території садочка в с.Піддубці Луцького району Волинської області;• облаштування території садочка в с.Звірів Луцького району Волинської області.Зазначу, що це не повний перелік заходів, які відбуватимуться на території громади, адже вже розподілений бюджет на 2022 рік і залишки коштів місцевого бюджету, державних субвенцій за 2021. Тож роботи буде багато, головне, щоб держава не ускладнювала дозвільної системи, тоді будівельні роботи будуть оперативніше розпочинати, бо минулого року масштабні роботи змогли запустити лише восени», - резюмував Леонід Гроголь.