На Волині водій маршрутки збив жінку: її госпіталізували





Про це



Згідно з попередньою інформацією, у постраждалої діагностували переломи ребер. Її доставили у лікарню.



На місце події працювала слідчо-оперативна група.



Як повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, водій маршрутного таксі здійснив наїзд на 51-річну жінку. Внаслідок удару постраждала отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована у медичний заклад.



Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 ККУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Дубище Луцького району водій маршрутки розвертався та збив жінку, яка стояла поблизу автобуса. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 7 лютого близько 16 години.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Згідно з попередньою інформацією, у постраждалої діагностували переломи ребер. Її доставили у лікарню.На місце події працювала слідчо-оперативна група.Як повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, водій маршрутного таксі здійснив наїзд на 51-річну жінку. Внаслідок удару постраждала отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована у медичний заклад.Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 ККУ.

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