На Волині водій маршрутки збив жінку: її госпіталізували
Сьогодні, 12:18
У селі Дубище Луцького району водій маршрутки розвертався та збив жінку, яка стояла поблизу автобуса. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 7 лютого близько 16 години.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Згідно з попередньою інформацією, у постраждалої діагностували переломи ребер. Її доставили у лікарню.
На місце події працювала слідчо-оперативна група.
Як повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, водій маршрутного таксі здійснив наїзд на 51-річну жінку. Внаслідок удару постраждала отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована у медичний заклад.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 ККУ.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Згідно з попередньою інформацією, у постраждалої діагностували переломи ребер. Її доставили у лікарню.
На місце події працювала слідчо-оперативна група.
Як повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, водій маршрутного таксі здійснив наїзд на 51-річну жінку. Внаслідок удару постраждала отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована у медичний заклад.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 ККУ.
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