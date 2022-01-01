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На Волині водій маршрутки збив жінку: її госпіталізували

На Волині водій маршрутки збив жінку: її госпіталізували
У селі Дубище Луцького району водій маршрутки розвертався та збив жінку, яка стояла поблизу автобуса. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 7 лютого близько 16 години.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Згідно з попередньою інформацією, у постраждалої діагностували переломи ребер. Її доставили у лікарню.

На місце події працювала слідчо-оперативна група.

Як повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, водій маршрутного таксі здійснив наїзд на 51-річну жінку. Внаслідок удару постраждала отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована у медичний заклад.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 ККУ.

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Теги: маршрутка, збив жінку, Дубище
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