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На Волині оштрафували мисливця-порушника

На Волині оштрафували мисливця-порушника
Житель села Воєгоща в угіддях Камінь-Каширської РО УТМР перебував із мисливською зброєю в немисливський день.

Про це повідомляє пресслужб Держекоінспекції на Волині.

Це є порушенням ст. 3, 16, 17, 23 ЗУ “Про тваринний світ” і ст. 17, 20 ЗУ “Про мисливське господарство та полювання”.

Спеціаліст Державної екологічної інспекції у Волинській області притягнув порушника до адміністративної відповідальності за ч. 1 статті 85 КУпАП.

Чоловік сплатив штраф у розмірі 680 гривень.

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Теги: мисливець, штраф, Воєгоща
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