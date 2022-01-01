На Волині оштрафували мисливця-порушника





Про це повідомляє пресслужб Держекоінспекції на Волині.



Це є порушенням ст. 3, 16, 17, 23 ЗУ “Про тваринний світ” і ст. 17, 20 ЗУ “Про мисливське господарство та полювання”.



Спеціаліст Державної екологічної інспекції у Волинській області притягнув порушника до адміністративної відповідальності за ч. 1 статті 85 КУпАП.



Чоловік сплатив штраф у розмірі 680 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель села Воєгоща в угіддях Камінь-Каширської РО УТМР перебував із мисливською зброєю в немисливський день.Про це повідомляє пресслужб Держекоінспекції на Волині.Це є порушенням ст. 3, 16, 17, 23 ЗУ “Про тваринний світ” і ст. 17, 20 ЗУ “Про мисливське господарство та полювання”.Спеціаліст Державної екологічної інспекції у Волинській області притягнув порушника до адміністративної відповідальності за ч. 1 статті 85 КУпАП.Чоловік сплатив штраф у розмірі 680 гривень.

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