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Відновило роботу ще одне відділення: ситуація в ковідному шпиталі в Боголюбах

Відновило роботу ще одне відділення: ситуація в ковідному шпиталі в Боголюбах
8 лютого в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 92 хворих.

Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, 12 поступили і стількох виписали – така динаміка кількості хворих у ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні за минулу добу. Відучора, 7 лютого, відновило роботу ще одне відділення. 73 людини перебувають під високими потоками кисню, 7 – в реанімації, 5 – в критичному стані. За останню добу використали понад 1,1 тонни кисню, залишалося 20,3 тонни кисню.

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Теги: Боголюби, ковідний шпиталь, хворі, коронавірус
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