Затримали організатора незаконного переправлення осіб через волинський кордон

Головного організатора незаконного переправлення нелегалів до країн ЄС через українсько-польський кордон у межах Волині затримали днями в Київській області. Ним виявився 51-річний громадянин Сирії.Про це інформують у пресслужбі 6 прикордонного Волинського загону.Заходи з викриття проводились в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через кордон), відкритого за матеріалами оперативних співробітників Волинського прикордонного загону.Наразі громадянину Сирійської Арабської Республіки обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та оголошену підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.Заходи із затримання злочинця оперативні співробітники Держприкордонслужби проводили спільно з працівниками управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області та слідчого відділу Володимир-Волинського відділу поліції, за силової підтримки бійців «ДОЗОР», за процесуального керівництва Володимир-Волинської окружної прокуратури.