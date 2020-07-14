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Затримали організатора незаконного переправлення осіб через волинський кордон

Затримали організатора незаконного переправлення осіб через волинський кордон
Головного організатора незаконного переправлення нелегалів до країн ЄС через українсько-польський кордон у межах Волині затримали днями в Київській області. Ним виявився 51-річний громадянин Сирії.

Про це інформують у пресслужбі 6 прикордонного Волинського загону.

Заходи з викриття проводились в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через кордон), відкритого за матеріалами оперативних співробітників Волинського прикордонного загону.

Наразі громадянину Сирійської Арабської Республіки обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та оголошену підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.
Затримали організатора незаконного переправлення осіб через волинський кордон


Заходи із затримання злочинця оперативні співробітники Держприкордонслужби проводили спільно з працівниками управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області та слідчого відділу Володимир-Волинського відділу поліції, за силової підтримки бійців «ДОЗОР», за процесуального керівництва Володимир-Волинської окружної прокуратури.


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Теги: нелегали, сирієць, затримання, кордон, Волинь
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