Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого
Сьогодні, 20:00
У середу, 9 лютого, на Волині буде хмарність з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.
Весь день у Луцьку буде хмарним. Дрібний дощ закінчиться ще до світанку. Ранок і день минуть без опадів, а ввечері дрібний дощ розпочнеться знову.
Температура вночі від +3° до +4°, вдень від +6° до +5°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.
Весь день у Луцьку буде хмарним. Дрібний дощ закінчиться ще до світанку. Ранок і день минуть без опадів, а ввечері дрібний дощ розпочнеться знову.
Температура вночі від +3° до +4°, вдень від +6° до +5°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині ремонтують дитсадок вперше за 30 років. ВІДЕО
Сьогодні, 20:25
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого
Сьогодні, 20:00
На Волині у лікарні чоловік вчинив самогубство
Сьогодні, 19:16
Де у Луцьку не буде світла завтра, 9 лютого
Сьогодні, 19:00
Медіа