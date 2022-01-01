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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого
У середу, 9 лютого, на Волині буде хмарність з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

На дорогах – ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.

Весь день у Луцьку буде хмарним. Дрібний дощ закінчиться ще до світанку. Ранок і день минуть без опадів, а ввечері дрібний дощ розпочнеться знову.

Температура вночі від +3° до +4°, вдень від +6° до +5°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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