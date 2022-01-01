Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого

У середу, 9 лютого, на Волині буде хмарність з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.На дорогах – ожеледиця.Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.Весь день у Луцьку буде хмарним. Дрібний дощ закінчиться ще до світанку. Ранок і день минуть без опадів, а ввечері дрібний дощ розпочнеться знову.Температура вночі від +3° до +4°, вдень від +6° до +5°.