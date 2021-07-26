Погана гігієна порожнини рота спричиняє небезпечні захворювання





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Автори дослідження повідомляють, що історія захворювань ясен (переважно гінгівіту та пародонтиту) пов’язана зі значним збільшенням ризику розвитку ряду захворювань, включаючи серцево-судинні захворювання (інсульт і серцева недостатність) і проблеми з психічним здоров’ям (тривога, депресія та серйозні психічні розлади).



Погана гігієна порожнини рота спричиняє розвиток аутоімунних захворювань, таких як артрит і цукровий діабет 1 типу, а також кардіометаболічних розладів, таких як діабет 2 типу та гіпертонія.



«Погане здоров’я порожнини рота є надзвичайно поширеним явищем, як у Британії, так і в усьому світі», – каже один із авторів дослідження доктор Джохт Сінгх Чандан з Інституту прикладних досліджень охорони здоров’я Бірмінгемського університету.



Якщо погіршення стану ротової порожнини прогресує, це призведе до значного зниження якості життя. Однак досі мало що відомо про зв’язок поганого здоров’я порожнини рота та багатьох хронічних захворювань, зокрема психічного самопочуття.



Усі знають, що зубна щітка та нитка збережуть вашу посмішку, але підтримка здоров’я ясен також приносить користь організму загалом та мозку.



Гінгівіт зустрічається досить часто, і симптоми зазвичай помірні. Ви можете помітити лише невелику припухлість і кровотечу під час чищення зубів. Якщо подібні симптоми вам знайомі, ймовірно, варто переоцінити техніку та частоту чищення зубів.



«Ми провели одне з найбільших епідеміологічних досліджень такого роду на сьогоднішній день, використовуючи дані первинної медичної допомоги Британії, щоб вивчити зв’язок між захворюванням пародонту та кількома хронічними захворюваннями. Ми знайшли докази того, що захворювання пародонту, схоже, пов’язане з підвищеним ризиком розвитку цих захворювань. хронічні захворювання», – пояснює доктор Чандан.



Дослідники проаналізували набір даних, що охоплює 64 379 пацієнтів, у яких була діагностована форма пародонтозу (60 995 з них мали гінгівіт, а 3384 хворіли на пародонтит). Цих осіб потім порівняли з ще 251 161 людиною без захворювань пародонту. У всіх розглянутих суб’єктів середній вік пацієнтів становив 44, а 43% досліджуваних осіб були чоловіками.



Аналізуючи дані, автори дослідження з’ясували, чи є у тих, у кого діагностовано проблеми з яснами, більша ймовірність розвитку додаткових проблем зі здоров’ям (серце, психічне здоров’я тощо) протягом середнього трирічного періоду.



Як і болісний зубний біль, результати майже неможливо ігнорувати. Дивно, але ті, у кого в анамнезі були захворювання ясен, мали на 37% більше шансів розвинути погане психічне здоров’я і на 33% частіше страждати від аутоімунного захворювання. Крім того, погане здоров’я порожнини рота було пов’язано з 18% вищим ризиком серцевих проблем і на 26% вищим ризиком діабету 2 типу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчені Бірмінгемського університету повідомили про серйозну помилку, якої слід уникати під час чищення зубів. Нехтування здоров’ям порожнини рота може призвести до набагато серйозніших проблем, ніж карієс.Про це пише ТСН. Автори дослідження повідомляють, що історія захворювань ясен (переважно гінгівіту та пародонтиту) пов’язана зі значним збільшенням ризику розвитку ряду захворювань, включаючи серцево-судинні захворювання (інсульт і серцева недостатність) і проблеми з психічним здоров’ям (тривога, депресія та серйозні психічні розлади).Погана гігієна порожнини рота спричиняє розвиток аутоімунних захворювань, таких як артрит і цукровий діабет 1 типу, а також кардіометаболічних розладів, таких як діабет 2 типу та гіпертонія.«Погане здоров’я порожнини рота є надзвичайно поширеним явищем, як у Британії, так і в усьому світі», – каже один із авторів дослідження докторз Інституту прикладних досліджень охорони здоров’я Бірмінгемського університету.Якщо погіршення стану ротової порожнини прогресує, це призведе до значного зниження якості життя. Однак досі мало що відомо про зв’язок поганого здоров’я порожнини рота та багатьох хронічних захворювань, зокрема психічного самопочуття.Усі знають, що зубна щітка та нитка збережуть вашу посмішку, але підтримка здоров’я ясен також приносить користь організму загалом та мозку.Гінгівіт зустрічається досить часто, і симптоми зазвичай помірні. Ви можете помітити лише невелику припухлість і кровотечу під час чищення зубів. Якщо подібні симптоми вам знайомі, ймовірно, варто переоцінити техніку та частоту чищення зубів.«Ми провели одне з найбільших епідеміологічних досліджень такого роду на сьогоднішній день, використовуючи дані первинної медичної допомоги Британії, щоб вивчити зв’язок між захворюванням пародонту та кількома хронічними захворюваннями. Ми знайшли докази того, що захворювання пародонту, схоже, пов’язане з підвищеним ризиком розвитку цих захворювань. хронічні захворювання», – пояснює доктор Чандан.Дослідники проаналізували набір даних, що охоплює 64 379 пацієнтів, у яких була діагностована форма пародонтозу (60 995 з них мали гінгівіт, а 3384 хворіли на пародонтит). Цих осіб потім порівняли з ще 251 161 людиною без захворювань пародонту. У всіх розглянутих суб’єктів середній вік пацієнтів становив 44, а 43% досліджуваних осіб були чоловіками.Аналізуючи дані, автори дослідження з’ясували, чи є у тих, у кого діагностовано проблеми з яснами, більша ймовірність розвитку додаткових проблем зі здоров’ям (серце, психічне здоров’я тощо) протягом середнього трирічного періоду.Як і болісний зубний біль, результати майже неможливо ігнорувати. Дивно, але ті, у кого в анамнезі були захворювання ясен, мали на 37% більше шансів розвинути погане психічне здоров’я і на 33% частіше страждати від аутоімунного захворювання. Крім того, погане здоров’я порожнини рота було пов’язано з 18% вищим ризиком серцевих проблем і на 26% вищим ризиком діабету 2 типу.

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