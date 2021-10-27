Учні ліцею в Рожищі, які вчилися онлайн через відсутність опалення, знов сіли за парти
Сьогодні, 13:49
Учні Рожищенського ліцею №3 повернулися за парти, бо питання з опаленням врегулювали, однак тимчасово.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла заступниця начальника управління освіти і науки Волинської ОДА Тетяна Соломіна.
Пані Тетяна зазначила: наразі врегульовують питання розірвання угоди з постачальником палива, який не виконує своїх зобов'язань, однак усі критичні моменти - вирішені.
«Закупленого торфобрикету - обмежена кількість, далі треба проводити тендери. Є технічні речі, які наразі розглядають, аби вирішити в короткі терміни. Звичайно, немає тих запасів, на які треба розраховувати, але нагальні проблеми засновником вирішені. На сьогодні ліцей працює, там є пальне. Питання на котролі в засновника - міської ради», - зазначила заступниця.
Нагадаємо, учні Рожищенського ліцею №3 не могли повернутися до навчання офлайн, оскільки навчальний заклад не було чим опалювати.
До слова, із 19 навчальних закладів Рожищенської територіальної громади - 7 перебувають на дистанційному навчанні у зв'язку із високою захворюваністю.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла заступниця начальника управління освіти і науки Волинської ОДА Тетяна Соломіна.
Пані Тетяна зазначила: наразі врегульовують питання розірвання угоди з постачальником палива, який не виконує своїх зобов'язань, однак усі критичні моменти - вирішені.
«Закупленого торфобрикету - обмежена кількість, далі треба проводити тендери. Є технічні речі, які наразі розглядають, аби вирішити в короткі терміни. Звичайно, немає тих запасів, на які треба розраховувати, але нагальні проблеми засновником вирішені. На сьогодні ліцей працює, там є пальне. Питання на котролі в засновника - міської ради», - зазначила заступниця.
Нагадаємо, учні Рожищенського ліцею №3 не могли повернутися до навчання офлайн, оскільки навчальний заклад не було чим опалювати.
До слова, із 19 навчальних закладів Рожищенської територіальної громади - 7 перебувають на дистанційному навчанні у зв'язку із високою захворюваністю.
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