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Водій, який під Луцьком в'їхав у відбійник, заснув за кермом: що розповіли очевидці

Водій, який під Луцьком в'їхав у відбійник, заснув за кермом: що розповіли очевидці
У селі Липини Луцького району водій Chevrolet в'їхав у металевий відбійник, який пройшов крізь салон авто.

Про це передає кореспондент Суспільного з місця події.

Аварія сталася зранку 8 лютого.

Як розповів очевидець аварії Богдан Шевчук, 48-річний водій, ймовірно, заснув за кермом.

"Швидкість нормальна була. Він на узбіччя пішов десь за метрів 200. І тут бах.... Коли ми підбігли – він сказав, що заснув, їхав з Голландії разом з дружиною", – каже очевидець.

Водій та його дружина в аварії не травмувалися. "В сорочці родився. Пронизало всю машину, а він з однією подряпиною. Жінка в шоці була, але теж ціла", – розповів очевидець зіткнення авто з відбійником. Спілкуватися з журналістами подружжя відмовилося.
Водій, який під Луцьком в'їхав у відбійник, заснув за кермом: що розповіли очевидці

Як розповів у коментарі прес-офіцер Луцького районного управління поліції Ігор Лівошук, подружжя – родом з Хмельницької області. На водія правоохоронці склали два адмінпротоколи. Йдеться про порушення правил дорожнього руху та пошкодження та пошкодження дорожньої споруди.
Водій, який під Луцьком в'їхав у відбійник, заснув за кермом: що розповіли очевидці

З чоловіка також стягнуть штраф за пошкодження відбійника. Зі слів виконроба "Луцькавтодорсервісу" Михайла Голець, нині дорожники ще оцінюють збитки.
Водій, який під Луцьком в'їхав у відбійник, заснув за кермом: що розповіли очевидці

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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП, водій
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