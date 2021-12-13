Нові і класичні симптоми «Омікрону»: як проявляється «мутант» у дітей, дорослих та вакцинованих





"Омікрон" швидко передається, і є побоювання вчених, що він може блокувати дію від вакцин або попередньої інфекції. За даними ВООЗ, симптоми "Омікрону" можуть проявитися від 3 до 14 днів. В середньому це займає п’ять-шість днів, пише



Люди також можуть хворіти безсимптомно, але вони можуть заразити інших приблизно за два дні до появи симптомів і впродовж 10 днів після цього. Тож інфікованих просять ізолюватися, якщо у них позитивний тест, і навіть якщо немає симптомів.



Симптоми "Омікрону"



За даними МОЗ, в інфікованих "Омікроном" найчастіше спостерігають:



нежить (73%);

головний біль (67,5%);

втому (63,5);

чхання (60%);

біль у горлі (59,6%).



Попри те, що симптоми "Омікрону" здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки, кажуть у відомстві.



Нетипові симптоми "Омікрону"



Дослідники і медики в усьому світі виявляють і некласичні симптоми нового варіанту інфекції та пояснюють це тим, що коронавірус проявляється у всіх по-різному.



За словами британського дослідника Тіма Спектора, штам "Омікрон" може бути небезпечним для кишківника. Крім того, якщо штам супроводжується гастроентерологічною симптоматикою, ПЛР-тест може не виявити наявність вірусу в організмі людини. Особливу увагу фахівець радить приділяти таким симптомам як нудота, діарея, біль у животі, здуття, та печія.



Також, за його словами, під час "Омікрону" деякі пацієнти мають проблеми із зором, у них виникає біль у вухах. Крім того, часто є біль у м'язах.



Про біль у вухах, як новий симптом "Омікрону", заявили й американські вчені. За їхніми словми, втрата слуху у деяких пацієнтів була єдиною ознакою зараження коронавірусом. Тож вони радять тим, хто помітив у себе втрату слуху, запаморочення чи дзвін у вухах, не ігнорувати ці симптоми, а пройти тестування на коронавірус.



Серед інших нетипових ознак "Омікрону" фахівці спостерігають:



частий головний біль;

"мозковий туман" (почуття розгубленості, забудькуватості, відсутності уваги та ясності розуму);

втрату апетиту;

підвищену температуру лише у половини хворих;

постійний кашель лише у 4 з 10 людей;

захриплість голосу;

закладеність носа;

кон'юнктивіт ("Рожеве око");

випадіння волосся;

зміну відчуття смаку і запаху, коли їжа пахне та смакує по-іншому, ніж зазвичай;

біль у попереку;

нічну пітливість;

сонний параліч може бути тривожним побічним ефектом захворювання на "Омікрон". Його пов'язують зі стресом і тривогою, посттравматичним стресовим розладом, нарколепсією або безсонням на фоні захворювання на COVID-19;

бліду шкіру через низький рівень кисню в крові;

потріскані губи;

шкірні висипи. Один може бути схожий на кропив'янку і з'являється на долонях і ступнях, інший висип більше схожий на пітницю, яка з'являється по всьому тілу, хоча частіше зустрічається на ліктях, колінах та тильній стороні кистей та стоп;

"коронавірусні пальці" - запалені пальці ніг, іноді з висипом, можуть боліти та свербіти, а також набрякати;

екзему на шиї та грудях. Зазвичай шкіра стає сухою, рожевого кольору і дуже свербить.



Симптоми "Омікрону" у дітей



У МОЗ кажуть, що "Омікрон", порівняно з попередніми мутаціями коронавірусу, частіше вражає дітей. Під час цієї хвилі коронавірусу в стаціонарах є багато малюків до року, чого не було під час попередніх спалахів. Утім, часто діти переносять недугу не так складно.



Серед симптомів "Омікрону" у дітей:



підвищена температура;

знесилення;

зникнення апетиту.



Також "Омікрон" у дітей маскується під кишкові розлади.



Симптоми "Омікрону" у вакцинованих від коронавірусу

Як повідомив очільник дослідження ZOE COVID Тім Спектор, "Омікрон" викликає симптоми, які більше схожі на звичайну застуду, особливо у людей, які були вакциновані.



За його словами, до топ-5 симптомів "Омікрону" у вакцинованих належать:



нежить;

головний біль;

втома (легка або сильна);

чхання;

біль у горлі.



Коли необхідно звертатися до лікаря



Міністерство охорони здоров'я зазначило симптоми та стани, за яких хворому необхідно звертатися по допомогу:



біль у грудній клітці;

важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності;

сатурація з рівнем кисню у крові менше 92%;

порушення свідомості;

інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.



У першу чергу в МОЗ радять зв’язатись зі своїм сімейним лікарем, адже саме лікар, з яким підписана декларація, має надати консультацію та визначити, чи достатньо пацієнтові амбулаторного лікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні штам коронавірусу "Омікрон" набирає обертів, у найближчі два тижні очікується до 60 тисяч нових заражених на добу."Омікрон" швидко передається, і є побоювання вчених, що він може блокувати дію від вакцин або попередньої інфекції. За даними ВООЗ, симптоми "Омікрону" можуть проявитися від 3 до 14 днів. В середньому це займає п’ять-шість днів, пише ТСН Люди також можуть хворіти безсимптомно, але вони можуть заразити інших приблизно за два дні до появи симптомів і впродовж 10 днів після цього. Тож інфікованих просять ізолюватися, якщо у них позитивний тест, і навіть якщо немає симптомів.За даними МОЗ, в інфікованих "Омікроном" найчастіше спостерігають:нежить (73%);головний біль (67,5%);втому (63,5);чхання (60%);біль у горлі (59,6%).Попри те, що симптоми "Омікрону" здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки, кажуть у відомстві.Дослідники і медики в усьому світі виявляють і некласичні симптоми нового варіанту інфекції та пояснюють це тим, що коронавірус проявляється у всіх по-різному.За словами британського дослідника Тіма Спектора, штам "Омікрон" може бути небезпечним для кишківника. Крім того, якщо штам супроводжується гастроентерологічною симптоматикою, ПЛР-тест може не виявити наявність вірусу в організмі людини. Особливу увагу фахівець радить приділяти таким симптомам як нудота, діарея, біль у животі, здуття, та печія.Також, за його словами, під час "Омікрону" деякі пацієнти мають проблеми із зором, у них виникає біль у вухах. Крім того, часто є біль у м'язах.Про біль у вухах, як новий симптом "Омікрону", заявили й американські вчені. За їхніми словми, втрата слуху у деяких пацієнтів була єдиною ознакою зараження коронавірусом. Тож вони радять тим, хто помітив у себе втрату слуху, запаморочення чи дзвін у вухах, не ігнорувати ці симптоми, а пройти тестування на коронавірус.частий головний біль;"мозковий туман" (почуття розгубленості, забудькуватості, відсутності уваги та ясності розуму);втрату апетиту;підвищену температуру лише у половини хворих;постійний кашель лише у 4 з 10 людей;захриплість голосу;закладеність носа;кон'юнктивіт ("Рожеве око");випадіння волосся;зміну відчуття смаку і запаху, коли їжа пахне та смакує по-іншому, ніж зазвичай;біль у попереку;нічну пітливість;сонний параліч може бути тривожним побічним ефектом захворювання на "Омікрон". Його пов'язують зі стресом і тривогою, посттравматичним стресовим розладом, нарколепсією або безсонням на фоні захворювання на COVID-19;бліду шкіру через низький рівень кисню в крові;потріскані губи;шкірні висипи. Один може бути схожий на кропив'янку і з'являється на долонях і ступнях, інший висип більше схожий на пітницю, яка з'являється по всьому тілу, хоча частіше зустрічається на ліктях, колінах та тильній стороні кистей та стоп;"коронавірусні пальці" - запалені пальці ніг, іноді з висипом, можуть боліти та свербіти, а також набрякати;екзему на шиї та грудях. Зазвичай шкіра стає сухою, рожевого кольору і дуже свербить.У МОЗ кажуть, що "Омікрон", порівняно з попередніми мутаціями коронавірусу, частіше вражає дітей. Під час цієї хвилі коронавірусу в стаціонарах є багато малюків до року, чого не було під час попередніх спалахів. Утім, часто діти переносять недугу не так складно.підвищена температура;знесилення;зникнення апетиту.Також "Омікрон" у дітей маскується під кишкові розлади.Симптоми "Омікрону" у вакцинованих від коронавірусуЯк повідомив очільник дослідження ZOE COVID Тім Спектор, "Омікрон" викликає симптоми, які більше схожі на звичайну застуду, особливо у людей, які були вакциновані.За його словами, до топ-5 симптомів "Омікрону" у вакцинованих належать:нежить;головний біль;втома (легка або сильна);чхання;біль у горлі.Міністерство охорони здоров'я зазначило симптоми та стани, за яких хворому необхідно звертатися по допомогу:біль у грудній клітці;важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності;сатурація з рівнем кисню у крові менше 92%;порушення свідомості;інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.У першу чергу в МОЗ радять зв’язатись зі своїм сімейним лікарем, адже саме лікар, з яким підписана декларація, має надати консультацію та визначити, чи достатньо пацієнтові амбулаторного лікування.

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