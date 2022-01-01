У Дії з'явився один із найпопулярніших документів





Нововведення презентували сьогодні, 8 лютого, на Diia Summit, який транслювався на YouTube-каналі Дія, пише

"Це одна із найдоступніших і одна з найпроблемніших послуг, яка надається сервісами МВС. У рік їх замовляють понад 500 тисяч", – заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.



Так, вже сьогодні довідка доступна у додатку. Її можна буде згенерувати лише за кілька кліків – прямо у смартфоні.



Це документ, який видає МВС про те, що людина не була судима, не притягувалась до кримінальної відповідальності та не перебуває у розшуку. Наприклад, цю довідку можуть вимагати під час влаштування на роботу або у військкоматі. А також і в інших випадках: під час оформлення громадянства, отримання або продовження посвідки на проживання, отримання або поновлення деяких особистих документів.



"Це довідка для оформлення на роботу, оформлення візи для виїзду за кордон, для участі в тендері, усиновлення або встановлення опіки, оформлення громадянства, оформлення або поновлення документів та ін", – зазначив Монастирський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У додатку Дія тепер доступний один із найпопулярніших документів серед українців – довідка про несудимість. Раніше її можна було отримати або у сервісних центрах МВС або через посередників. Замовити її можна вже з 8 лютого, тобто із сьогоднішнього дня. Для цього знадобиться Дія.Підпис.Нововведення презентували сьогодні, 8 лютого, на Diia Summit, який транслювався на YouTube-каналі Дія, пише "Обозреватель".

"Це одна із найдоступніших і одна з найпроблемніших послуг, яка надається сервісами МВС. У рік їх замовляють понад 500 тисяч", – заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.Так, вже сьогодні довідка доступна у додатку. Її можна буде згенерувати лише за кілька кліків – прямо у смартфоні.Це документ, який видає МВС про те, що людина не була судима, не притягувалась до кримінальної відповідальності та не перебуває у розшуку. Наприклад, цю довідку можуть вимагати під час влаштування на роботу або у військкоматі. А також і в інших випадках: під час оформлення громадянства, отримання або продовження посвідки на проживання, отримання або поновлення деяких особистих документів."Це довідка для оформлення на роботу, оформлення візи для виїзду за кордон, для участі в тендері, усиновлення або встановлення опіки, оформлення громадянства, оформлення або поновлення документів та ін", – зазначив Монастирський.

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