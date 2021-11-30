Перевезення пасажирів: на Волині перевірили 15 транспортних засобів на дотримання правил безпеки

Патрульна поліція Волинської області продовжує слідкувати за дотриманням правил безпеки транспортними засобами, які надають послуги з перевезення пасажирів.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Так, поліцейські з відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Волинській області нещодавно здійснили перевірку 15-ти маршрутних транспортних засобів.Охоронці порядку перевіряли технічний стан транспортних засобів, зокрема вимірювали залишкову висоту малюнка протектора шин за допомогою спеціального приладу. Також патрульні перевіряли наявність усіх документів, які необхідно мати при здійсненні перевезень, та дотримання водіями ПДР.Так, під час здійсненого огляду, на порушників склали відповідні адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, що має несправності), ч. 2 ст. 128 (Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам) та ч.2 ст. 140 (Порушення визначеного законодавством порядку погодження з уповноваженим підрозділом Національної поліції схеми маршруту та розкладу руху при здійсненні пасажирських перевезень) КУпАП.