Естафета поколінь: у найстарішій луцькій школі влаштували оригінальну зустріч випускників. ВІДЕО
Сьогодні, 15:14
У луцькій школі №1 влаштували “Естафету поколінь”. Так назвали цьогорічну зустріч випускників. Колишні учні не просто завітали до рідної школи, а й розповіли про свій життєвий досвід майбутнім абітурієнтам. А ті, кому не вдалося приїхати, – приєдналися до розмови – онлайн.
За 83 роки існування луцька школа №1 випустила тисячі професіоналів, пише 12 канал.
Серед них – науковці зі світовими іменами. Школа – завжди була спеціалізованою, з нахилом із вивчення іноземних мов. Проте і точні науки тут шанували. Олексій Калапуша починав фізиком, проте в 90-ті змушений був перекваліфікуватися в фінансиста.
“Якщо ти успішний в фізиці, якщо в тебе є логічне мислення, якщо ти вмієш вирішувати задачі складні, то ці задачі ти можеш вирішувати на будь-якій царині. Чи це економіка, чи фінанси. Головне, щоб ти хотів цього досягнути і мав алгоритм вирішення цих задач”, – каже випускник школи.
Змінював роботи і професор луцького політеху Ігор Бурчак. Починав кар’єру на львівському заводі “Електрон”, згодом працював на луцькому підшипниковому. І вже четвертий десяток років навчає молодь.
Серед випускників першої школи – чимало митців. Пані Валентина Дмитрук – нині мешкає в Каліфорнії.
Замість двох умовних уроків по 45 хвилин зустріч розтягнулася на три години з лишком. Захід вирішили зробити традиційним. Тому запрошують інших випускників луцької першої школи перейняти “Естафету поколінь”. Та вже через рік у першу суботу лютого поділитися своїми життєвими історіями.
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За 83 роки існування луцька школа №1 випустила тисячі професіоналів, пише 12 канал.
Серед них – науковці зі світовими іменами. Школа – завжди була спеціалізованою, з нахилом із вивчення іноземних мов. Проте і точні науки тут шанували. Олексій Калапуша починав фізиком, проте в 90-ті змушений був перекваліфікуватися в фінансиста.
“Якщо ти успішний в фізиці, якщо в тебе є логічне мислення, якщо ти вмієш вирішувати задачі складні, то ці задачі ти можеш вирішувати на будь-якій царині. Чи це економіка, чи фінанси. Головне, щоб ти хотів цього досягнути і мав алгоритм вирішення цих задач”, – каже випускник школи.
Змінював роботи і професор луцького політеху Ігор Бурчак. Починав кар’єру на львівському заводі “Електрон”, згодом працював на луцькому підшипниковому. І вже четвертий десяток років навчає молодь.
Серед випускників першої школи – чимало митців. Пані Валентина Дмитрук – нині мешкає в Каліфорнії.
Замість двох умовних уроків по 45 хвилин зустріч розтягнулася на три години з лишком. Захід вирішили зробити традиційним. Тому запрошують інших випускників луцької першої школи перейняти “Естафету поколінь”. Та вже через рік у першу суботу лютого поділитися своїми життєвими історіями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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