вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Аналогу човна нема в Європі: як на Волині працює музей одного експоната. ВІДЕО

Аналогу човна нема в Європі: як на Волині працює музей одного експоната. ВІДЕО
Човен-довбанку, який знайшли у Маневичах у 2015-му році, помістили в окрему кімнату при місцевому краєзнавчому музеї. До цього унікальна знахідка зберігалася на пилорамі. Човну понад 700 років, його довжина більше 12 метрів, а вага – дві тонни. Дослідники стверджують: аналогу такої довбанки немає ніде у Європі.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Цей величезний човен змайстрували наші предки у 13 столітті. Саме такої версії притримуються більшість людей, які досліджували знахідку. Унікальний човен трапився маневицьким рибалкам ще у 2015-му році. Його помітили в урочищі Гострий кут між селами Старосілля і Копилля. Він лежав на глибині 3 метри у річці Стир. Вісім годин у воді – і стародавню знахідку витягнули на берег.

Історики припускають, що човен зробили не для рибальства чи сплавів, а для водних прогулянок тодішньої знаті. З якого дерева він зроблений – невідомо. Дослідники розглядають три варіанти: ясен, дуб та верба.

Довжина човна – 12,2 метра. Ширина – 75 сантиметрів, глибина – 95. Довгий час унікальний експонат знаходився на місцевій пилорамі. Лише наприкінці минулого року завершили ремонт у добудованій до музею кімнаті. Незабаром тут з’явиться 3D-проекція човна та його історії на стіні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Маневичі, музей, човен-довбанка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині в підвалі житлового будинку горіли дрова. ФОТО
Сьогодні, 16:15
Аналогу човна нема в Європі: як на Волині працює музей одного експоната. ВІДЕО
Сьогодні, 16:08
Волинянин став кращим гравцем футбольної першості Угорщини
Сьогодні, 15:53
Чому не варто приймати імуностимулятори: пояснення волинської лікарки
Сьогодні, 15:41
Естафета поколінь: у найстарішій луцькій школі влаштували оригінальну зустріч випускників. ВІДЕО
Сьогодні, 15:14
Схожі новини
Волинський човен-довбанку можуть побачити відвідувачі: коли відкриють музей одного експоната Волинський човен-довбанку можуть побачити відвідувачі: коли відкриють музей одного експоната
30 грудень, 2021, 17:40
Ціна питання - 1,5 мільйона гривень: на Волині будують приміщення для унікального човна Ціна питання - 1,5 мільйона гривень: на Волині будують приміщення для унікального човна
09 березень, 2018, 17:20
Місце знахідки унікального човна на Волині відвідає міжнародна експедиція Місце знахідки унікального човна на Волині відвідає міжнародна експедиція
17 грудень, 2015, 13:39
На Волині на підприємстві вантажівка задавила чоловіка На Волині на підприємстві вантажівка задавила чоловіка
Сьогодні, 09:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині в підвалі житлового будинку горіли дрова. ФОТО
Сьогодні, 16:15
 0
Аналогу човна нема в Європі: як на Волині працює музей одного експоната. ВІДЕО
Сьогодні, 16:08
 0
Волинянин став кращим гравцем футбольної першості Угорщини
Сьогодні, 15:53
 0
Чому не варто приймати імуностимулятори: пояснення волинської лікарки
Сьогодні, 15:41
 0
Естафета поколінь: у найстарішій луцькій школі влаштували оригінальну зустріч випускників. ВІДЕО
Сьогодні, 15:14
 0
Медіа
відео
1/8