Аналогу човна нема в Європі: як на Волині працює музей одного експоната. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Цей величезний човен змайстрували наші предки у 13 столітті. Саме такої версії притримуються більшість людей, які досліджували знахідку. Унікальний човен трапився маневицьким рибалкам ще у 2015-му році. Його помітили в урочищі Гострий кут між селами Старосілля і Копилля. Він лежав на глибині 3 метри у річці Стир. Вісім годин у воді – і стародавню знахідку витягнули на берег.



Історики припускають, що човен зробили не для рибальства чи сплавів, а для водних прогулянок тодішньої знаті. З якого дерева він зроблений – невідомо. Дослідники розглядають три варіанти: ясен, дуб та верба.



Довжина човна – 12,2 метра. Ширина – 75 сантиметрів, глибина – 95. Довгий час унікальний експонат знаходився на місцевій пилорамі. Лише наприкінці минулого року завершили ремонт у добудованій до музею кімнаті. Незабаром тут з’явиться 3D-проекція човна та його історії на стіні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Човен-довбанку, який знайшли у Маневичах у 2015-му році, помістили в окрему кімнату при місцевому краєзнавчому музеї. До цього унікальна знахідка зберігалася на пилорамі. Човну понад 700 років, його довжина більше 12 метрів, а вага – дві тонни. Дослідники стверджують: аналогу такої довбанки немає ніде у Європі.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. Цей величезний човен змайстрували наші предки у 13 столітті. Саме такої версії притримуються більшість людей, які досліджували знахідку. Унікальний човен трапився маневицьким рибалкам ще у 2015-му році. Його помітили в урочищі Гострий кут між селами Старосілля і Копилля. Він лежав на глибині 3 метри у річці Стир. Вісім годин у воді – і стародавню знахідку витягнули на берег.Історики припускають, що човен зробили не для рибальства чи сплавів, а для водних прогулянок тодішньої знаті. З якого дерева він зроблений – невідомо. Дослідники розглядають три варіанти: ясен, дуб та верба.Довжина човна – 12,2 метра. Ширина – 75 сантиметрів, глибина – 95. Довгий час унікальний експонат знаходився на місцевій пилорамі. Лише наприкінці минулого року завершили ремонт у добудованій до музею кімнаті. Незабаром тут з’явиться 3D-проекція човна та його історії на стіні.

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