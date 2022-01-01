На Волині в підвалі житлового будинку горіли дрова. ФОТО
Сьогодні, 16:15
8 лютого о 14:08 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання у підвальному приміщенні 2-поверхового приватного будинку в селі Небіжка Луцького району.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
На місце виклику направили рятувальників 6 та 25 державних пожежно-рятувальних частин з міст Ківерець та Луцька. По прибуттю на місце виклику встановили, що загорання виникло безпосередньо в підвалі житлового будинку – там горіли дрова.
Рятувальники ліквідували пожежу о 14:30.
Ймовірна причина пожежі – встановлюється.
Від ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
На місце виклику направили рятувальників 6 та 25 державних пожежно-рятувальних частин з міст Ківерець та Луцька. По прибуттю на місце виклику встановили, що загорання виникло безпосередньо в підвалі житлового будинку – там горіли дрова.
Рятувальники ліквідували пожежу о 14:30.
Ймовірна причина пожежі – встановлюється.
Від ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
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