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На Волині в підвалі житлового будинку горіли дрова. ФОТО

На Волині в підвалі житлового будинку горіли дрова. ФОТО
8 лютого о 14:08 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання у підвальному приміщенні 2-поверхового приватного будинку в селі Небіжка Луцького району.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

На місце виклику направили рятувальників 6 та 25 державних пожежно-рятувальних частин з міст Ківерець та Луцька. По прибуттю на місце виклику встановили, що загорання виникло безпосередньо в підвалі житлового будинку – там горіли дрова.

Рятувальники ліквідували пожежу о 14:30.
На Волині в підвалі житлового будинку горіли дрова. ФОТО

Ймовірна причина пожежі – встановлюється.

Від ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
На Волині в підвалі житлового будинку горіли дрова. ФОТО

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Теги: Волинь, пожежа, дрова
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