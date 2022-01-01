Де взяти швидку онлайн-позику на карту*





А що робити в тому випадку, якщо людина не оформлена на роботу офіційно і отримує зарплату або частину зарплати в «конверті»? Такому працівникові точно не дадуть кредит у банку, оскільки роботодавець не видасть потрібну довідку, засвідчену печаткою. І тут нічого не вдієш, це суворі реалії сучасного життя. Державний сектор стрімко звужується, на його місце приходить малий, середній та великий бізнес, який явно не має бажання платити великі податки за своїх офіційно влаштованих працівників.



Швидка позика онлайн в МФО як альтернатива банківським кредитам

На початку двотисячних років стали з'являтися перші мікрофінансові організації, що заповнили порожню нішу короткострокового мікрокредитування. Поштовх розвитку МФО дала світова економічна криза, що вибухнула в 2008 році. Народ став стрімко бідніти, а окремі олігархи стали отримувати надприбутки. Склалася ситуація, коли у простої більшості в кишенях «гуляв вітер», а окремі люди не знали, куди прилаштувати гроші, щоб вони приносили прибуток. З банківським сектором було багато «метушні».



Так виникло нове джерело короткострокового кредитування на невеликі суми – те, чого вимагав зубожілий народ. МФО заплющили очі на потенційні ризики неповернення виданого кредиту, вирішивши цю проблему компенсувати за рахунок високих відсотків за кредитом. Такий підхід до короткострокового мікрокредитування влаштував обидві сторони. Адміністрація МФО отримувала великий прибуток за рахунок високих відсотків, позичальники отримували гроші на дуже лояльних умовах, причому кредит можна оформити у віддаленому онлайн режимі будь-якої пори доби. Позика на карту стала дуже популярна.



Яким МФО віддати перевагу

Наразі на українському ринку мікрокредитування працюють кілька десятків МФО. Кількість фінансових організацій зростає з кожним місяцем. У разі такої жорсткої конкуренції МФО стали пропонувати своїм клієнтам вигіднішу



Класична українська МФО видає перший мікрокредит під 0,01% на 30 днів у розмірі до 15-20 тис. грн. Щоб виділитися серед конкурентів, деякі МФО поступово збільшують як розмір кредитної суми, і термін кредитування. Основний прибуток МФО отримують при повторних кредитування своїх клієнтів, коли відсоткова ставка коливається в районі 1,5-3%. Але, намагаючись залучити нових позичальників, деякі МФО йдуть на зниження процентної ставки, і цей крок можна визнати дуже перспективним, оскільки «люфт», з яким можна МФО працювати, досить великий. Тому найближчим часом очікується продовження тенденції збільшення кредитних сум і термінів кредитування при деякому зниженні процентної ставки за виданим кредитом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В умовах сучасного життя взяти кредит у банку може далеко не кожен. Однією з головних причин проблемного банківського кредитування є те, що банки вимагають надати офіційне джерело доходу, з якого виплачуватиметься кредит, простіше кажучи, довідку про заробітну плату клієнта за останні 6 місяців з місця роботи. Якщо розмір зарплати буде недостатнім, у кредиті банк відмовить.А що робити в тому випадку, якщо людина не оформлена на роботу офіційно і отримує зарплату або частину зарплати в «конверті»? Такому працівникові точно не дадуть кредит у банку, оскільки роботодавець не видасть потрібну довідку, засвідчену печаткою. І тут нічого не вдієш, це суворі реалії сучасного життя. Державний сектор стрімко звужується, на його місце приходить малий, середній та великий бізнес, який явно не має бажання платити великі податки за своїх офіційно влаштованих працівників.На початку двотисячних років стали з'являтися перші мікрофінансові організації, що заповнили порожню нішу короткострокового мікрокредитування. Поштовх розвитку МФО дала світова економічна криза, що вибухнула в 2008 році. Народ став стрімко бідніти, а окремі олігархи стали отримувати надприбутки. Склалася ситуація, коли у простої більшості в кишенях «гуляв вітер», а окремі люди не знали, куди прилаштувати гроші, щоб вони приносили прибуток. З банківським сектором було багато «метушні».Так виникло нове джерело короткострокового кредитування на невеликі суми – те, чого вимагав зубожілий народ. МФО заплющили очі на потенційні ризики неповернення виданого кредиту, вирішивши цю проблему компенсувати за рахунок високих відсотків за кредитом. Такий підхід до короткострокового мікрокредитування влаштував обидві сторони. Адміністрація МФО отримувала великий прибуток за рахунок високих відсотків, позичальники отримували гроші на дуже лояльних умовах, причому кредит можна оформити у віддаленому онлайн режимі будь-якої пори доби. Позика на карту стала дуже популярна.Наразі на українському ринку мікрокредитування працюють кілька десятків МФО. Кількість фінансових організацій зростає з кожним місяцем. У разі такої жорсткої конкуренції МФО стали пропонувати своїм клієнтам вигіднішу онлайн позику . З лідерів українських МФО можна відзначити такі, як Традиція, Moneyveo, Швидкогроші, Miloan.Класична українська МФО видає перший мікрокредит під 0,01% на 30 днів у розмірі до 15-20 тис. грн. Щоб виділитися серед конкурентів, деякі МФО поступово збільшують як розмір кредитної суми, і термін кредитування. Основний прибуток МФО отримують при повторних кредитування своїх клієнтів, коли відсоткова ставка коливається в районі 1,5-3%. Але, намагаючись залучити нових позичальників, деякі МФО йдуть на зниження процентної ставки, і цей крок можна визнати дуже перспективним, оскільки «люфт», з яким можна МФО працювати, досить великий. Тому найближчим часом очікується продовження тенденції збільшення кредитних сум і термінів кредитування при деякому зниженні процентної ставки за виданим кредитом.

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