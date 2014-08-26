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Волинські «ударівці» взяли участь у з'їзді політичної партії*

Волинські «ударівці» взяли участь у з'їзді політичної партії*
Днями у столиці України відбувся XXV з’їзд політичної партії «УДАР Віталія Кличка», на якому були присутні члени партії, журналісти, відомі українські політики.

Команда волинського обласного осередку «УДАРу» на чолі з лідером Юрієм Гупалом також долучилася до заходу.

На з’їзді за ініціативою лідера «УДАРу» Віталія Кличка ухвалили звернення до керівництва держави, лідерів політичних сил, місцевого самоврядування та громадськості про необхідність скликання Національного форуму єдності України.

Також прийняли звернення й до міжнародних друзів і партнерів України та демократичної спільноти. У ньому партія закликає міжнародну спільноту об’єднатися, щоб показати, що цінності політсили — мають значення.

Волинські «ударівці» взяли участь у з'їзді політичної партії*


Окрім цього, презентували економічний план дій «Захист. Безпека. Розвиток», який дозволить зробити економіку України більш стійкою та підвищити добробут українців.

Також під час з’їзду партії висунули кандидата у депутати Верховної Ради по 206 округу — голову Чернігівської обласної організації партії "УДАР", секретаря Чернігівської міськради Олександра Ломака.

Волинські «ударівці» взяли участь у з'їзді політичної партії*


Лідер волинських «ударівців» Юрій Гупало зауважив, що кожен українець не має залишатися байдужим від процесів, які відбуваються в державі.

“Ми дуже щасливі від того, що такі з'їзди об’єднують Україну, єднають людей-однодумців. Сьогодні ми творимо історію нашої держави і не маємо права схибити. “УДАР” – це команда, яка прагне, щоб Україна стала європейською державою, а кожен українець почувався в ній захищеним. Україна обов’язково стане сильною”, – зазначив Юрій Гупало.

Волинські «ударівці» взяли участь у з'їзді політичної партії*





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Теги: Юрій Гупало, УДАР, політична реклама
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