Волинські «ударівці» взяли участь у з'їзді політичної партії*

Днями у столиці України відбувся XXV з’їзд політичної партії «УДАР Віталія Кличка», на якому були присутні члени партії, журналісти, відомі українські політики.Команда волинського обласного осередку «УДАРу» на чолі з лідеромтакож долучилася до заходу.На з’їзді за ініціативою лідера «УДАРу»ухвалили звернення до керівництва держави, лідерів політичних сил, місцевого самоврядування та громадськості про необхідність скликання Національного форуму єдності України.Також прийняли звернення й до міжнародних друзів і партнерів України та демократичної спільноти. У ньому партія закликає міжнародну спільноту об’єднатися, щоб показати, що цінності політсили — мають значення.Окрім цього, презентували економічний план дій «Захист. Безпека. Розвиток», який дозволить зробити економіку України більш стійкою та підвищити добробут українців.Також під час з’їзду партії висунули кандидата у депутати Верховної Ради по 206 округу — голову Чернігівської обласної організації партії "УДАР", секретаря Чернігівської міськрадиЛідер волинських «ударівців» Юрій Гупало зауважив, що кожен українець не має залишатися байдужим від процесів, які відбуваються в державі.“Ми дуже щасливі від того, що такі з'їзди об’єднують Україну, єднають людей-однодумців. Сьогодні ми творимо історію нашої держави і не маємо права схибити. “УДАР” – це команда, яка прагне, щоб Україна стала європейською державою, а кожен українець почувався в ній захищеним. Україна обов’язково стане сильною”, – зазначив Юрій Гупало.