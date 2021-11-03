Поїзд «Ківерці – Коломия» курсуватиме за новим маршрутом та графіком

Із 14 по 24 лютого змінюється графік і маршрут курсування «Прикарпатського експреса» сполученням Ківерці – Коломия.Про це повідомили в пресслужбі АТ «Укрзалізниця».«На час планового технічного огляду та поточного ремонту дизель-поїзда, що наразі курсує маршрутом «Прикарпатського експреса» № 807/808 Ківерці – Коломия, з 14 по 24 лютого цей маршрут обслуговуватиме інший дизель-поїзд з маршруту «Буковельського експреса» №809/810 Львів – Ясіня», – йдеться в повідомленні.До графіка й маршруту курсування «Прикарпатського експреса» будуть внесені тимчасові зміни. Зокрема, він курсуватиме за звичним графіком у напрямку Ківерців 14-16 та 22-23 лютого, а в напрямку Коломиї – 15-17 та 23-24 лютого.А 14 та 21 лютого «Прикарпатський експрес» курсуватиме за скороченим маршрутом Львів – Коломия, а 17 та 24 лютого – за маршрутом Коломия – Львів.