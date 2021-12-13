вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку зловмисник пограбував перехожого: штовхнув та відібрав телефон

У Луцьку зловмисник пограбував перехожого: штовхнув та відібрав телефон
З повідомленням про грабіж учора, 7 лютого, до поліції звернувся 52-річний лучанин. Подія трапилась близько 18 години на вулиці Хурсенка у Луцьку. Як розповів потерпілий, невідома особа штовхнула його та відкрито заволоділа мобільним телефоном.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Під час оперативно-розшукових заходів співробітники відділу кримінальної поліції встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 30-річний місцевий мешканець. Чоловік раніше судимий за злочини проти працівників правоохоронних органів. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального-процесуального кодексу України.

Зловмиснику оголосять про підозру за ч. 2 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого) Кримінального кодексу України та найближчим часом оберуть запобіжний захід.

Зловмисник раніше вже мав проблеми із законом. Тепер йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, грабіжник, телефон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 214 навчальних закладів – на «дистанційці» через ГРВІ
Сьогодні, 17:12
Взяли під варту волинянина, який побив та обікрав 55-річну знайому
Сьогодні, 17:05
У Луцьку зловмисник пограбував перехожого: штовхнув та відібрав телефон
Сьогодні, 16:40
Поїзд «Ківерці – Коломия» курсуватиме за новим маршрутом та графіком
Сьогодні, 16:32
На Волині в підвалі житлового будинку горіли дрова. ФОТО
Сьогодні, 16:15
Схожі новини
Загибель 21-річної дівчини у Луцьку: причиною міг стати пошкоджений або неякісний зарядний пристрій Загибель 21-річної дівчини у Луцьку: причиною міг стати пошкоджений або неякісний зарядний пристрій
25 січень, 13:25
Телефон випав з рук: розповіли подробиці загибелі у ванні 21-річної волинянки. ВІДЕО Телефон випав з рук: розповіли подробиці загибелі у ванні 21-річної волинянки. ВІДЕО
23 січень, 20:30
Купувала 11 Iphone: 20-річну лучанку в Instagram «розвели» на 11 тисяч Купувала 11 Iphone: 20-річну лучанку в Instagram «розвели» на 11 тисяч
13 грудень, 2021, 06:45
Вирвав із рук лучанки сумку із грошима: зловмисник отримав три роки умовно Вирвав із рук лучанки сумку із грошима: зловмисник отримав три роки умовно
03 грудень, 2021, 12:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Три області України переходять до «червоної» зони карантину
Сьогодні, 18:00
 0
У Луцьку за рік зібрали понад сім тонн батарейок та ламп
Сьогодні, 17:40
 0
Волинські «ударівці» взяли участь у з'їзді політичної партії*
Сьогодні, 17:31
 0
На Волині 214 навчальних закладів – на «дистанційці» через ГРВІ
Сьогодні, 17:12
 0
Взяли під варту волинянина, який побив та обікрав 55-річну знайому
Сьогодні, 17:05
 0
Медіа
відео
1/8