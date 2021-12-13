У Луцьку зловмисник пограбував перехожого: штовхнув та відібрав телефон
Сьогодні, 16:40
З повідомленням про грабіж учора, 7 лютого, до поліції звернувся 52-річний лучанин. Подія трапилась близько 18 години на вулиці Хурсенка у Луцьку. Як розповів потерпілий, невідома особа штовхнула його та відкрито заволоділа мобільним телефоном.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Під час оперативно-розшукових заходів співробітники відділу кримінальної поліції встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 30-річний місцевий мешканець. Чоловік раніше судимий за злочини проти працівників правоохоронних органів. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального-процесуального кодексу України.
Зловмиснику оголосять про підозру за ч. 2 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого) Кримінального кодексу України та найближчим часом оберуть запобіжний захід.
Зловмисник раніше вже мав проблеми із законом. Тепер йому загрожує до шести років позбавлення волі.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Під час оперативно-розшукових заходів співробітники відділу кримінальної поліції встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 30-річний місцевий мешканець. Чоловік раніше судимий за злочини проти працівників правоохоронних органів. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального-процесуального кодексу України.
Зловмиснику оголосять про підозру за ч. 2 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого) Кримінального кодексу України та найближчим часом оберуть запобіжний захід.
Зловмисник раніше вже мав проблеми із законом. Тепер йому загрожує до шести років позбавлення волі.
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