Як будують ЖК «Амстердам»? ВІДЕОЗВІТ ЗА СІЧЕНЬ 2022*





Також після настання сприятливих погодніх умов продовжать роботи у 4 і 5 під'їздах. У 4-му уже готові заливати колони на верхньому поверсі, а в 5-му - залили перекриття першого поверху. Крім того, підготовлений котлован для початку фундаментних робіт 7 і 8 під'їздів.







ЖК “Амстердам” - найсучасніший проект Будівельної компанії “Інвестор”, головними особливостями якого є:



-Нова технологія монолітно-каркасного будівництва з використанням сучасних будматеріалів.

-Великий вибір різних та зручних планувань квартир.

-Власна котельня, що суттєво знизить витрати на опалення та обігрів води.

-Велика відпочинкова зона із сучасним ігровим обладнанням для дітей та спортивними зонами.

-Заклади обслуговування і громадський простір на першому поверсі будинку.

-Сучасний дизайн будівлі та фасадів.



ЖК “Амстердам” має особливу архітектуру. Стримані фасади, схилі дахи та сучасний декор додають простору відчуття камерності та затишку і відтворюють архітектурні традиції західноєвропейських міст.



Будинок спроектовано таким чином, що тут буде так званий напіввідкритий двір: з головної вулиці будівля є суцільною “стіною” і відмежовує двір від вулиці, а з іншого боку між під’їздами є вільний простір. Тут запланована максимальна кількість зелені, лаконічні доріжки та місця для відпочинку.



Біля будинків ЖК “Амстердам” буде окрема величезна зона для відпочинку із сучасним ігровим обладнанням для дітей та спортивними зонами. Дитячий майданчик у формі піратської шхуни, батути, гірки та труби для спуску, водяні млини та піщані екскаватори, спортивні поля та місця для прогулянок - усе це буде розташовано на території майже пів гектара.



У холі на першому поверсі ЖК “Амстердам” буде розташований паблік-спейс. Тут мешканці зможуть спільно проводити час - відпочивати чи вирішувати робочі питання, залишати велосипеди та дитячі візочки і навіть матимуть спеціальне місце, щоб привести в порядок після прогулянки домашніх улюбленців.



За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор”:



+38 067 543 48 71



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. житловому комплексі "Амстердам" (с. Струмівка) завершили монолітний каркас перших трьох під'їздів, мурують зовнішні стіни і перестінки, облаштовують дах та встановлюють вікна.Також після настання сприятливих погодніх умов продовжать роботи у 4 і 5 під'їздах. У 4-му уже готові заливати колони на верхньому поверсі, а в 5-му - залили перекриття першого поверху. Крім того, підготовлений котлован для початку фундаментних робіт 7 і 8 під'їздів.ЖК “Амстердам” - найсучасніший проект Будівельної компанії “Інвестор”, головними особливостями якого є:-Нова технологія монолітно-каркасного будівництва з використанням сучасних будматеріалів.-Великий вибір різних та зручних планувань квартир.-Власна котельня, що суттєво знизить витрати на опалення та обігрів води.-Велика відпочинкова зона із сучасним ігровим обладнанням для дітей та спортивними зонами.-Заклади обслуговування і громадський простір на першому поверсі будинку.-Сучасний дизайн будівлі та фасадів.. Стримані фасади, схилі дахи та сучасний декор додають простору відчуття камерності та затишку і відтворюють архітектурні традиції західноєвропейських міст.Будинок спроектовано таким чином, що тут буде так званий напіввідкритий двір: з головної вулиці будівля є суцільною “стіною” і відмежовує двір від вулиці, а з іншого боку між під’їздами є вільний простір. Тут запланована максимальна кількість зелені, лаконічні доріжки та місця для відпочинку.Біля будинків ЖК “Амстердам” буде. Дитячий майданчик у формі піратської шхуни, батути, гірки та труби для спуску, водяні млини та піщані екскаватори, спортивні поля та місця для прогулянок - усе це буде розташовано на території майже пів гектара.У холі на першому поверсі ЖК “Амстердам” буде розташований. Тут мешканці зможуть спільно проводити час - відпочивати чи вирішувати робочі питання, залишати велосипеди та дитячі візочки і навіть матимуть спеціальне місце, щоб привести в порядок після прогулянки домашніх улюбленців.За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор”:+38 067 543 48 71Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.uaFacebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor Youtube: Інвестор Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?

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