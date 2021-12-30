У Луцьку за рік зібрали понад сім тонн батарейок та ламп





Про це Олег Гелета.



Торік місто придбало 14 нових контейнерів для збору батарейок та 3 комплекти контейнерів для збору ртутних приладів, батарейок та акумуляторів.



Що роблять із зібраними відходами



Лампи і ртутні термометри, які здають лучани, віддають на переробку тернопільському підприємству, – зазначив Олег Гелета. Каже: утилізація одного ртутного термометра вартує 25 гривень, однієї лампи – дев'ять гривень. За минулий рік з міського фонду охорони навколишнього середовища за утилізацію ламп і термометрів сплатили 22 073 гривні, – додав еколог.



"Раз у квартал з тернопільського підприємства приїжджають у Луцьк до пластмасового заводу. Ми туди їм привозимо лампи і ртутні термометри і за їх утилізацію проплачуємо", – розповів заступник начальника міського відділу екології.



Натомість утилізація батарейок і побутових акумуляторів від телефонів обходилася місту безплатно.



"Ми везли самостійно батарейки та акумулятори на ДП "Аргентум", які забирали безкоштовно, бо вони з них вилучають цінні компоненти: срібло, олово, свинець. Просто ми платили за дорогу і транспортні витрати", – зазначив посадовець.



Де можна здати небезпечні відходи



Наразі, зі слів Олега Галети, в Луцькій громаді встановлені контейнери для збору відходів першого класу небезпеки (люмінесцентні лампи, відпрацьовані батарейки, акумулятори, термометри).



Пункти збору відпрацьованих батарейок та акумуляторів:



контейнери у школах та дитсадках Луцька та приєднаних сіл громади;

один контейнер біля департаменту ЖКГ на вулиці Богдана Хмельницького, 40а;

один контейнер біля ЖКП №2 на бульварі Дружби Народів, 13а.



"Зараз ми ще поставимо контейнери біля сільрад в Княгининку, Заборолі та Жидичині. Також хочемо поставити біля другої поліклініки або біля центру "Луцькводоканалу" на Соборності, 25. Ці чотири контейнери вже виготовлені", – каже еколог.



Пункти збору люмінесцентних побутових ламп і ртутних термометрів:



один контейнер біля департаменту ЖКГ на вулиці Богдана Хмельницького, 40а;

один контейнер біля ЖКП №2 на бульварі Дружби Народів, 13а.



Як додав Олег Гелета, довгі люмінесцентні лампи в побуті лучани не використовують, в основному таке освітлення використовують в офісних приміщеннях, де за утилізацію повинні сплачувати юридичні особи.



"Вони мають заключати угоди з ліцензованими підприємствами на утилізацію і їм платити. Нам, буває, підкидають такі метрові лампи, то по камерах і через поліцію шукаємо, хто їх підкидає. Раз знайшли, що солярій нам підкинув, і ще салон краси, то ми їм ці лампи віддали назад", – зазначив еколог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку за 2021 рік від жителів міста зібрали та передали на утилізацію 8 819 люмінесцентних ламп, 7 690 кілограмів відпрацьованих батарейок і 692 ртутні термометри.Про це Суспільному розповів заступник начальника відділу екології ЛуцькрадиТорік місто придбало 14 нових контейнерів для збору батарейок та 3 комплекти контейнерів для збору ртутних приладів, батарейок та акумуляторів.Лампи і ртутні термометри, які здають лучани, віддають на переробку тернопільському підприємству, – зазначив Олег Гелета. Каже: утилізація одного ртутного термометра вартує 25 гривень, однієї лампи – дев'ять гривень. За минулий рік з міського фонду охорони навколишнього середовища за утилізацію ламп і термометрів сплатили 22 073 гривні, – додав еколог."Раз у квартал з тернопільського підприємства приїжджають у Луцьк до пластмасового заводу. Ми туди їм привозимо лампи і ртутні термометри і за їх утилізацію проплачуємо", – розповів заступник начальника міського відділу екології.Натомість утилізація батарейок і побутових акумуляторів від телефонів обходилася місту безплатно."Ми везли самостійно батарейки та акумулятори на ДП "Аргентум", які забирали безкоштовно, бо вони з них вилучають цінні компоненти: срібло, олово, свинець. Просто ми платили за дорогу і транспортні витрати", – зазначив посадовець.Наразі, зі слів Олега Галети, в Луцькій громаді встановлені контейнери для збору відходів першого класу небезпеки (люмінесцентні лампи, відпрацьовані батарейки, акумулятори, термометри).контейнери у школах та дитсадках Луцька та приєднаних сіл громади;один контейнер біля департаменту ЖКГ на вулиці Богдана Хмельницького, 40а;один контейнер біля ЖКП №2 на бульварі Дружби Народів, 13а."Зараз ми ще поставимо контейнери біля сільрад в Княгининку, Заборолі та Жидичині. Також хочемо поставити біля другої поліклініки або біля центру "Луцькводоканалу" на Соборності, 25. Ці чотири контейнери вже виготовлені", – каже еколог.один контейнер біля департаменту ЖКГ на вулиці Богдана Хмельницького, 40а;один контейнер біля ЖКП №2 на бульварі Дружби Народів, 13а.Як додав Олег Гелета, довгі люмінесцентні лампи в побуті лучани не використовують, в основному таке освітлення використовують в офісних приміщеннях, де за утилізацію повинні сплачувати юридичні особи."Вони мають заключати угоди з ліцензованими підприємствами на утилізацію і їм платити. Нам, буває, підкидають такі метрові лампи, то по камерах і через поліцію шукаємо, хто їх підкидає. Раз знайшли, що солярій нам підкинув, і ще салон краси, то ми їм ці лампи віддали назад", – зазначив еколог.

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