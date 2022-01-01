Взяли під варту волинянина, який побив та обікрав 55-річну знайому
Сьогодні, 17:05
У п'ятницю, 4 лютого, чоловік у житловому будинку у Рожищі на очах у двох малолітніх дітей побив 55-річну знайому, забрав телефон та дві каністри з бензином. Після цього він втік. Підозрюваний – раніше судимий. Нині в суді на розгляді перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення ним крадіжок.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури 33-річному чоловікові повідомили про підозру у вчиненні грабежу (ч.2 ст. 186 КК України).
Завдяки злагодженим діям правоохоронців його затримали невдовзі після скоєння цього злочину.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкцією ч.2 ст. 186 КК України за вчинений повторно грабіж передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури 33-річному чоловікові повідомили про підозру у вчиненні грабежу (ч.2 ст. 186 КК України).
Завдяки злагодженим діям правоохоронців його затримали невдовзі після скоєння цього злочину.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкцією ч.2 ст. 186 КК України за вчинений повторно грабіж передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.
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