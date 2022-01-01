Взяли під варту волинянина, який побив та обікрав 55-річну знайому





Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.



За процесуального керівництва прокурорів Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури 33-річному чоловікові повідомили про підозру у вчиненні грабежу (ч.2 ст. 186 КК України).



Завдяки злагодженим діям правоохоронців його затримали невдовзі після скоєння цього злочину.



Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Санкцією ч.2 ст. 186 КК України за вчинений повторно грабіж передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 4 лютого, чоловік у житловому будинку у Рожищі на очах у двох малолітніх дітей побив 55-річну знайому, забрав телефон та дві каністри з бензином . Після цього він втік. Підозрюваний – раніше судимий. Нині в суді на розгляді перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення ним крадіжок.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури 33-річному чоловікові повідомили про підозру у вчиненні грабежу (ч.2 ст. 186 КК України).Завдяки злагодженим діям правоохоронців його затримали невдовзі після скоєння цього злочину.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Санкцією ч.2 ст. 186 КК України за вчинений повторно грабіж передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

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