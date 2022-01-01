вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку не буде світла завтра, 9 лютого

У Луцьку не буде світла завтра, 9 лютого
У зв'язку з здійсненням технічних робіт у середу, 9 лютого, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.

Про це інформують у пресслужбі Луцькради.

Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

з 10:00 до 16:00 - вул. Винниченка, 23-27, 45;

з 13:30 до 17:00 - вул. Чорновола (частково), вул. Кримського (частково).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: світло, Луцьк, вимкнення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у лікарні чоловік вчинив самогубство
Сьогодні, 19:16
У Луцьку не буде світла завтра, 9 лютого
Сьогодні, 19:00
«Не думаю, що у Росії буде якась причина нападати на Україну», – Ігор Палиця
Сьогодні, 18:52
Де взяти швидку онлайн-позику на карту*
Сьогодні, 18:42
У волинському місті створять урбан-парк
Сьогодні, 18:25
Схожі новини
Де у Луцьку не буде світла завтра, 8 лютого Де у Луцьку не буде світла завтра, 8 лютого
07 лютий, 19:00
Де у Луцьку не буде світла завтра, 2 лютого Де у Луцьку не буде світла завтра, 2 лютого
01 лютий, 19:00
Де у Луцьку не буде світла завтра, 1 лютого Де у Луцьку не буде світла завтра, 1 лютого
31 січень, 19:00
У Луцьку частина вулиць залишилася без світла У Луцьку частина вулиць залишилася без світла
30 січень, 22:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині у лікарні чоловік вчинив самогубство
Сьогодні, 19:16
 0
У Луцьку не буде світла завтра, 9 лютого
Сьогодні, 19:00
 0
«Не думаю, що у Росії буде якась причина нападати на Україну», – Ігор Палиця
Сьогодні, 18:52
 0
Де взяти швидку онлайн-позику на карту*
Сьогодні, 18:42
 0
У волинському місті створять урбан-парк
Сьогодні, 18:25
 0
Медіа
відео
1/8