У Луцьку не буде світла завтра, 9 лютого
Сьогодні, 19:00
У зв'язку з здійсненням технічних робіт у середу, 9 лютого, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.
Про це інформують у пресслужбі Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 10:00 до 16:00 - вул. Винниченка, 23-27, 45;
з 13:30 до 17:00 - вул. Чорновола (частково), вул. Кримського (частково).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують у пресслужбі Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 10:00 до 16:00 - вул. Винниченка, 23-27, 45;
з 13:30 до 17:00 - вул. Чорновола (частково), вул. Кримського (частково).
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині у лікарні чоловік вчинив самогубство
Сьогодні, 19:16
У Луцьку не буде світла завтра, 9 лютого
Сьогодні, 19:00
Де взяти швидку онлайн-позику на карту*
Сьогодні, 18:42
У волинському місті створять урбан-парк
Сьогодні, 18:25
Медіа