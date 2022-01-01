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У волинському місті створять урбан-парк

У волинському місті створять урбан-парк
На просторій галявині біля мосту через річку Лугу у парку Слов’янському у 2022 році розпочнуть створення урбан-парку. Ініціатор створення подібної зони для відпочинку містян – нардеп Ігор Гузь.

Про це пише БУГ.

За словами Ігоря Гузя, ідею створення великої зони відпочинку для різних верств населення підтримав мер міста Ігор Пальонка, а також Ігор Палиця та його Фонд “Тільки разом”.

Почати облаштовувати зону вдасться за залучені нардепом державні кошти – 700 тисяч гривень раніше надійшло на закупівлю дитячого майданчика-містечка, яке планують встановити навесні.

Отож, в урбан-парку з’явиться зона для скейтерів, воркаут, тенісні столи, зона для відпочинку діток.

“Будемо робити все, аби урбан-парк став реальністю у 2022 році. Впевнений, що він стане популярною зоною відпочинку володимирчан”, – зазначив Гузь.
У волинському місті створять урбан-парк

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Теги: урбан-парк, Володимир
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