У волинському місті створять урбан-парк
Сьогодні, 18:25
На просторій галявині біля мосту через річку Лугу у парку Слов’янському у 2022 році розпочнуть створення урбан-парку. Ініціатор створення подібної зони для відпочинку містян – нардеп Ігор Гузь.
Про це пише БУГ.
За словами Ігоря Гузя, ідею створення великої зони відпочинку для різних верств населення підтримав мер міста Ігор Пальонка, а також Ігор Палиця та його Фонд “Тільки разом”.
Почати облаштовувати зону вдасться за залучені нардепом державні кошти – 700 тисяч гривень раніше надійшло на закупівлю дитячого майданчика-містечка, яке планують встановити навесні.
Отож, в урбан-парку з’явиться зона для скейтерів, воркаут, тенісні столи, зона для відпочинку діток.
“Будемо робити все, аби урбан-парк став реальністю у 2022 році. Впевнений, що він стане популярною зоною відпочинку володимирчан”, – зазначив Гузь.
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Про це пише БУГ.
За словами Ігоря Гузя, ідею створення великої зони відпочинку для різних верств населення підтримав мер міста Ігор Пальонка, а також Ігор Палиця та його Фонд “Тільки разом”.
Почати облаштовувати зону вдасться за залучені нардепом державні кошти – 700 тисяч гривень раніше надійшло на закупівлю дитячого майданчика-містечка, яке планують встановити навесні.
Отож, в урбан-парку з’явиться зона для скейтерів, воркаут, тенісні столи, зона для відпочинку діток.
“Будемо робити все, аби урбан-парк став реальністю у 2022 році. Впевнений, що він стане популярною зоною відпочинку володимирчан”, – зазначив Гузь.
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