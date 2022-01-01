У волинському місті створять урбан-парк

Ігор Гузь.



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За словами Ігоря Гузя, ідею створення великої зони відпочинку для різних верств населення підтримав мер міста Ігор Пальонка, а також Ігор Палиця та його Фонд “Тільки разом”.



Почати облаштовувати зону вдасться за залучені нардепом державні кошти – 700 тисяч гривень раніше надійшло на закупівлю дитячого майданчика-містечка, яке планують встановити навесні.



Отож, в урбан-парку з’явиться зона для скейтерів, воркаут, тенісні столи, зона для відпочинку діток.



“Будемо робити все, аби урбан-парк став реальністю у 2022 році. Впевнений, що він стане популярною зоною відпочинку володимирчан”, – зазначив Гузь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На просторій галявині біля мосту через річку Лугу у парку Слов’янському у 2022 році розпочнуть створення урбан-парку. Ініціатор створення подібної зони для відпочинку містян – нардепПро це пише БУГ. За словами Ігоря Гузя, ідею створення великої зони відпочинку для різних верств населення підтримав мер міста, а такожта його Фонд “Тільки разом”.Почати облаштовувати зону вдасться за залучені нардепом державні кошти – 700 тисяч гривень раніше надійшло на закупівлю дитячого майданчика-містечка, яке планують встановити навесні.Отож, в урбан-парку з’явиться зона для скейтерів, воркаут, тенісні столи, зона для відпочинку діток.“Будемо робити все, аби урбан-парк став реальністю у 2022 році. Впевнений, що він стане популярною зоною відпочинку володимирчан”, – зазначив Гузь.

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