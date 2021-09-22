У Луцьку Uklon даруватиме знижку на поїздку вакцинованим громадянам

Захворюваність на COVID-19 в Україні знову зростає, тому сервіс виклику таксі Uklon та Міністерство охорони здоров’я вирішили відновити спільну ініціативу та продовжити її до 31 березня 2022 року. Усім, хто зробить перше, друге чи бустерне щеплення антиковідною вакциною, Uklon даруватиме -50% на одну поїздку.Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства.Таким чином, компанія планує продовжувати заохочувати людей до вакцинації, а також допомагати безпечно та комфортно діставатися додому після щеплення.Пропозиція доступна у всіх 27 містах, де присутній сервіс Uklon. Для отримання знижки на поїздку необхідно:-завантажити додаток Uklon і зареєструватися в ньому;-зісканувати з плаката в центрах і пунктах вакцинації QR-код;-авторизуватися в чат-боті через месенджер Telegram.Після цих дій знижка автоматично нараховується в мобільному додатку, тому вводити власноручно промокод не потрібно.Нагадаємо, що у вересні минулого року Uklon та МОЗ об’єдналися задля спільної ідеї: закликати українців вакцинуватися від COVID-19. Через нову хвилю коронавірусу та постійне збільшення кількості нових випадків акцію було продовжено до 31 грудня 2021 року.Протягом кампанії було здійснено 13 859 поїздок зі знижкою -50%.В Україні триває п‘ятий етап вакцинації від Covid -19.Нагадаємо, у Луцькуонлайн-сервіс виклику таксі Uklon.