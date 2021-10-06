вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Facebook та Instagram можуть припинити роботу в Європі

Facebook та Instagram можуть припинити роботу в Європі
Компанія Марка Цукерберга Meta може припинити роботу соціальних мереж Facebook та Instagram в Європі. Причина такого рішення в тому, що європейські норми щодо зберігання персональних даних користувачів забороняють Meta зберігати дані європейців на американських серверах.

Про це пише Mashable із посиланням на щорічний звіт компанії, інформує ТСН.

У Meta пояснюють, що здатність передавати дані користувачів між країнами є для них вирішальною. Проте європейські закони, спрямовані на захист конфіденційності користувачів, аби зберегти дані юзерів у межах юрисдикції ЄС, скасували попередні системи. Оскільки Meta не змогла укласти нові угоди про обмін даними, роботу Facebook та Instagram у Європі можуть припинити.

«Якщо ми не зможемо передавати дані між країнами та регіонами, в яких ми працюємо або якщо нам буде заборонено обмінюватися даними між нашими продуктами та послугами, це може вплинути на нашу здатність надавати наші послуги», – йдеться у повідомленні.

У Meta кажуть, що компанія все ж зможе підписати нові угоди в 2022 році, проте, якщо це не вдасться, «ми, ймовірно, не зможемо запропонувати в Європі низку наших найбільших продуктів і послуг, зокрема, Facebook та Instagram».

Mashable зазначає, що припинення роботи цих соціальних мереж може серйозно загрожувати розвитку бізнесу в Європі, адже більшість компаній користуються рекламою у Facebook та Instagram для просування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Instagram, Facebook, припинять роботу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
9 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Хамелеони, скорпіони, папуги: у сільській школі на Волині мешкають сотні тварин. ВІДЕО
08 лютий, 23:08
Facebook та Instagram можуть припинити роботу в Європі
08 лютий, 22:38
Двоє підлітків на Волині запхали собі в уретру магнітні кульки. ВІДЕО
08 лютий, 21:26
На Волині ремонтують дитсадок вперше за 30 років. ВІДЕО
08 лютий, 20:25
Схожі новини
У Facebook та Instagram – новий збій У Facebook та Instagram – новий збій
06 жовтень, 2021, 00:35
У Facebook стався масштабний збій: не працює також Instagram та WhatsApp У Facebook стався масштабний збій: не працює також Instagram та WhatsApp
04 жовтень, 2021, 19:47
В Україні хочуть оподатковувати Facebook, Instagram та YouTube В Україні хочуть оподатковувати Facebook, Instagram та YouTube
23 листопад, 2019, 06:17
Facebook і Instagram заборонять смайли з сексуальним підтекстом Facebook і Instagram заборонять смайли з сексуальним підтекстом
03 листопад, 2019, 01:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
9 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Хамелеони, скорпіони, папуги: у сільській школі на Волині мешкають сотні тварин. ВІДЕО
08 лютий, 23:08
 0
Facebook та Instagram можуть припинити роботу в Європі
08 лютий, 22:38
 0
Двоє підлітків на Волині запхали собі в уретру магнітні кульки. ВІДЕО
08 лютий, 21:26
 0
На Волині ремонтують дитсадок вперше за 30 років. ВІДЕО
08 лютий, 20:25
 0
Медіа
відео
1/8