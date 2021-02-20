«Не думаю, що у Росії буде якась причина нападати на Україну», – Ігор Палиця

Ігор Палиця закликає українців перестати панікувати з приводу ймовірного вторгнення російських військ в Україну. Нині, наголошує політик, слід найперше дбати про економічну безпеку, а до війни треба бути готовими повсякчас.



Про це нардеп від Луцька розповів у коментарі



«Я не акцентував би зараз увагу на загрозі військового вторгнення. Нам потрібно працювати сьогодні над тим, щоб люди вижили. Щоб оптимізовувати витрати на житло, на тарифи. Боротися з несправедливістю при виділенні землі. Щоби в нинішній непростій економічній ситуації бізнес міг вижити і розвиватися», – зауважує Ігор Палиця.



«Поки нас усі лякають війною, поки наші іноземні «партнери» розповідають про те, що треба втікати, виїздити, вивозити сім’ї дипломатів, фінансові ринки на це дуже чутливо реагують. І країна може опинитися в ситуації, коли загроза фінансової загибелі буде набагато реальнішою, ніж загроза, що хтось на нас нападе», – відзначає політик.



«Тому я зараз припинив би паніку, перестав би розповідати про те, що от, мовляв, давайте негайно готуватися, бо завтра на нас можуть напасти. Я зараз думав би, як правильно жити, як правильно розподіляти ресурси, як все ж таки вимагати від центральної влади піти на пониження податкового тиску і зниження тарифів», – наголосив він.



Ігор Палиця нагадав, що партія «ЗА Майбутнє» подала на реєстрацію у Верховній Раді законодавчу ініціативу, яка покликана зупинити зростання цін.



«Ми зареєстрували законопроект, який вводить нульову ставку ПДВ на всі продукти харчування, як це є в Євросоюзі. 7% ПДВ на всі енергоносії, щоб людям було дешевше платити за житло, комунальні послуги, продукти харчування, а бізнесу – щоб він став конкурентоспроможним, щоби все вирощене в Україні й споживалося у нас, щоб не було тут іноземних продуктів, щоби наші товари були якісні і дешеві. І ми будемо вимагати, щоби ця ініціатива була зрештою ухвалена», – пояснив народний депутат.



«А з приводу ймовірності нападу, то ми постійно повинні готуватися до того, що хтось може на нас зазіхнути. Хочеш жити в мирі – готуйся до війни. Це не повинно бути на часі сьогодні чи завтра, це повинно бути повсякчас. Армія повинна бути сильною», – наголосив нардеп.



«Ми повинні бути сильними самостійно, ми повинні розуміти, що тільки самі себе зможемо захистити. Жодної паніки. Ми сильні. Ми все зможемо. І я не думаю, що у Росії буде якась причина нападати на Україну. Сьогодні в сучасному світі має бути якась серйозна причина: або це якась внутрішня дестабілізація – захоплення влади або якісь убивства, і тоді Росія на такі провокації могла б якимось чином реагувати, або ж це наш наступ на Донбасі, але ми цього не плануємо. Ми хочемо жити в мирі, але нас не треба чіпати. А той, хто панікує, точно не працює на нашу державу», – резюмував Ігор Палиця.

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