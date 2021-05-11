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На Волині у лікарні чоловік вчинив самогубство

На Волині у лікарні чоловік вчинив самогубство
У Берестечку в місцевій лікарні вчинив самогубство чоловік.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася 7 лютого пізно ввечері. Чоловік вчинив самогубство у лікарні, де перебував тривалий час. Його знайшли повішеним близько 23-ї години.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що дійсно чоловіка виявили повішеним у приміщенні туалету. Померлому було 77 років.

Тіло скерували на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином задокументовані.

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Теги: самогубство, волинянин, Берестечко
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