На Волині у лікарні чоловік вчинив самогубство





Про це



Трагедія трапилася 7 лютого пізно ввечері. Чоловік вчинив самогубство у лікарні, де перебував тривалий час. Його знайшли повішеним близько 23-ї години.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що дійсно чоловіка виявили повішеним у приміщенні туалету. Померлому було 77 років.



Тіло скерували на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином задокументовані.

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