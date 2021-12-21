На Волині ремонтують дитсадок вперше за 30 років. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



“Народжуваність у нас дуже висока, і дітки всі не вміщалися у цьому дитсадку. І кожного року було багато від батьків скарг на те, що їхній малюк не може відвідувати садок”, – розповідає заступниця директора дитсадка Надія Лук’янчук.



Нині дитсадок не працює. Але це нікого не засмучує, адже на його території киплять будівельні роботи. А це означає, що вже скоро оновлений заклад зможе прийняти усіх. Поряд із старою, одноповерховою будівлею дитсадка вже виросла ще одна. До слова, вдвічі більша ніж увесь садочок раніше.



“За це дуже хочеться подякувати народному депутату Степану Петровичу Івахіву, він посприяв, щоб розпочалася ця добудова”, – каже Надія Лук’янчук.



У новій будівлі роботи майже завершили: там тепер сучасна кухня, новенький ремонт та просторі й світлі групи, в яких невдовзі гратимуться дітлахи. Такі ж умови вже створюють замість руїн і у старому приміщенні.



Загальна вартість проекту – майже 9 мільйонів. Астрономічну для місцевого бюджету суму отримали завдяки розподілу субвенції на соціально-економічний розвиток громад.



“Ми подавали декілька разів цей проект на всеукраїнські конкурси, на Фонд регіонального розвитку, але він не набирав необхідну кількість балів. Саме завдяки Степану Івахіву питання було підняте і сьогодні ми бачимо результат”, – каже голова Забродівської громади Микола Калачук.



Результат бачать і батьки, вони тішаться – тепер не доведеться чекати роками черги для своїх діток.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дитсадок у Видраниці, що на Волині, збудували близько 30 років тому й жодного разу не проводили капітального району. Тож умови тут були не найкращі. Ба більше, його площа вже не вміщала усіх дітлахів села.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. “Народжуваність у нас дуже висока, і дітки всі не вміщалися у цьому дитсадку. І кожного року було багато від батьків скарг на те, що їхній малюк не може відвідувати садок”, – розповідає заступниця директора дитсадкаНині дитсадок не працює. Але це нікого не засмучує, адже на його території киплять будівельні роботи. А це означає, що вже скоро оновлений заклад зможе прийняти усіх. Поряд із старою, одноповерховою будівлею дитсадка вже виросла ще одна. До слова, вдвічі більша ніж увесь садочок раніше.“За це дуже хочеться подякувати народному депутату, він посприяв, щоб розпочалася ця добудова”, – каже Надія Лук’янчук.У новій будівлі роботи майже завершили: там тепер сучасна кухня, новенький ремонт та просторі й світлі групи, в яких невдовзі гратимуться дітлахи. Такі ж умови вже створюють замість руїн і у старому приміщенні.Загальна вартість проекту – майже 9 мільйонів. Астрономічну для місцевого бюджету суму отримали завдяки розподілу субвенції на соціально-економічний розвиток громад.“Ми подавали декілька разів цей проект на всеукраїнські конкурси, на Фонд регіонального розвитку, але він не набирав необхідну кількість балів. Саме завдяки Степану Івахіву питання було підняте і сьогодні ми бачимо результат”, – каже голова Забродівської громади Микола Калачук.Результат бачать і батьки, вони тішаться – тепер не доведеться чекати роками черги для своїх діток.

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