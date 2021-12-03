Третій рік ремонтують дорогу з Луцька до кордону з Білоруссю. ФОТО

У 2022 році продовжили відновлювати одну з найважливіших транспортних артерій області – регіональний автошлях Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі –Любешів – Дольськ.Про це повідомляє пресслужба Служби автомобільних доріг у Волинській області.Ремонтні роботи стартували на ділянці Дачне – Ківерці, протяжністю майже 5 км.Сьогодні, 8 лютого, дорожники приступили до фрезерування зношеного дорожнього покриття. Водночас проводяться роботи з розбирання 6-метрового мосту, розташованого поблизу м.Ківерці, який буде відремонтовано.Проєктною документацією передбачено під час ремонту цієї ділянки дороги провести посилення основи та влаштувати два шари асфальту, а також виконати комплекс робіт з організації та забезпечення безпеки дорожнього руху – нанести розмітку, встановити нові дорожні знаки, бар’єрне і пішохідне огородження, влаштувати лінію зовнішнього освітлення у с.Жабка та острівці безпеки на пішохідних переходах у м.Ківерці.Також на цьому відтинку дороги встановляться нові автопавільйони, а у межах населених пунктів прокладуться тротуарні та пішохідні доріжки.Ремонтні роботи виконує підрядне підприємство ТзОВ «Луцькавтодор-Сервсіс».Дорога Р-14, протяжністю 154,2 км, бере свій початок в Луцьку, і пролягаючи територією колишніх Ківерцівського, Маневицького, Камінь-Каширського і Любешівського районів, з’єднує обласний центр Волині з пунктом пропуску «Дольськ» на українсько-білоруському кордоні. Це автошлях з високою інтенсивністю руху, у тому числі великовагових транспортних засобів.Ремонтувати дорогу розпочали у 2020 році. Тоді відновили майже 12 км шляху на відрізках від вул. Сосюри у м.Луцьку до с.Дачне та від м.Ківерці до кінця с.Озеро.У 2021 році ремонтом охопили ще понад 14 км дороги, із яких майже на 8 км влаштували верхній шар дорожнього покриття.