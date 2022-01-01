Чому варто замовити будівництво басейну під ключ, а не споруджувати власноруч*
Сьогодні, 10:23
Басейн – штучна водойма, яка є популярною як у приватному, так і в комерційному будівництві. Деякі люди припускають, що збудувати басейн можна своїми руками, не звертаючись за допомогою до професіоналів. Однак слід розуміти, що, якщо це капітальне штучне водоймище, а не надувна конструкція, то його зведення вимагає певних навичок та умінь. Тільки створена професіоналами споруда відрізнятиметься безпекою експлуатації. Ось чому варто замовити будівництво басейну під ключ, а не своїми руками.
Будівництво штучної водойми під ключ – комплекс робіт, починаючи від складання кошторису та закінчуючи фінішним оздобленням басейну. Виконують їх одразу кілька спеціалістів різного профілю. Основна мета таких робіт – облаштування високоякісної, надійної конструкції з тривалим експлуатаційним періодом.
Переваги замовлення басейну під ключ
Переваги замовлення будівництво басейну у професіоналів:
• безпека застосування;
• відповідність санітарним, гігієнічним нормам;
• підбір оптимального оформлення споруди, яка гармонійно впишеться в екстер'єр ділянки;
• зручність використання;
• простота в обслуговуванні.
Будівництво відкритого басейну включає такий комплекс робіт:
• відвідування ділянки спеціалістом для виконання геодезії, визначення виду ґрунту, рівня залягання ґрунтових вод, вибору місця для водойми тощо;
• обговорення із замовником форми, розмірів чаші, дизайну, інших питань;
• складання ескізу, проекту;
• формування кошторису, який включає всі витрати, пов'язані із закупівлею матеріалів, проведенням робіт;
• узгодження документації;
• підписання договору на надання послуг;
• закупівлю відповідного обладнання, матеріалів, їх транспортування до місця виконання робіт;
• облаштування конструкції, підключення обладнання;
• перевірку всіх вузлів штучної водойми;
• здачу басейну в експлуатацію.
Етапи будівництва
Будь-яке облаштування басейну має такі етапи:
• геодезія ділянки – оцінка ґрунту, визначення рівня ґрунтових вод, виявлення можливості їх відведення тощо;
• земляні роботи – облаштування котловану для водоймища, насипу для чаші тощо;
• монтаж відповідного обладнання, що відповідає за зручність та безпеку експлуатації басейну;
• облаштування чаші – встановлення опалубки, армування, заливання відповідним розчином;
• оздоблення штучної водойми.
Облаштування басейну – складний та відповідальний процес, доручити який найкраще фахівцям компанії АТМ. В організації працюють лише висококваліфіковані співробітники з великим досвідом роботи. Фахівці реалізували велику кількість, у тому числі, найскладніших проектів. Всі водоймища компанії відрізняються високою якістю, безпекою використання та тривалим періодом експлуатації. Басейни відповідають строгим стандартам FINA. Ще одна причина звернутися до компанії – доступні ціни.
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Що таке будівництво під ключ
Будівництво штучної водойми під ключ – комплекс робіт, починаючи від складання кошторису та закінчуючи фінішним оздобленням басейну. Виконують їх одразу кілька спеціалістів різного профілю. Основна мета таких робіт – облаштування високоякісної, надійної конструкції з тривалим експлуатаційним періодом.
Переваги замовлення басейну під ключ
Переваги замовлення будівництво басейну у професіоналів:
• безпека застосування;
• відповідність санітарним, гігієнічним нормам;
• підбір оптимального оформлення споруди, яка гармонійно впишеться в екстер'єр ділянки;
• зручність використання;
• простота в обслуговуванні.
Що включає будівництво басейну під ключ
Будівництво відкритого басейну включає такий комплекс робіт:
• відвідування ділянки спеціалістом для виконання геодезії, визначення виду ґрунту, рівня залягання ґрунтових вод, вибору місця для водойми тощо;
• обговорення із замовником форми, розмірів чаші, дизайну, інших питань;
• складання ескізу, проекту;
• формування кошторису, який включає всі витрати, пов'язані із закупівлею матеріалів, проведенням робіт;
• узгодження документації;
• підписання договору на надання послуг;
• закупівлю відповідного обладнання, матеріалів, їх транспортування до місця виконання робіт;
• облаштування конструкції, підключення обладнання;
• перевірку всіх вузлів штучної водойми;
• здачу басейну в експлуатацію.
Етапи будівництва
Будь-яке облаштування басейну має такі етапи:
• геодезія ділянки – оцінка ґрунту, визначення рівня ґрунтових вод, виявлення можливості їх відведення тощо;
• земляні роботи – облаштування котловану для водоймища, насипу для чаші тощо;
• монтаж відповідного обладнання, що відповідає за зручність та безпеку експлуатації басейну;
• облаштування чаші – встановлення опалубки, армування, заливання відповідним розчином;
• оздоблення штучної водойми.
Облаштування басейну – складний та відповідальний процес, доручити який найкраще фахівцям компанії АТМ. В організації працюють лише висококваліфіковані співробітники з великим досвідом роботи. Фахівці реалізували велику кількість, у тому числі, найскладніших проектів. Всі водоймища компанії відрізняються високою якістю, безпекою використання та тривалим періодом експлуатації. Басейни відповідають строгим стандартам FINA. Ще одна причина звернутися до компанії – доступні ціни.
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