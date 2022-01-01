Чому варто замовити будівництво басейну під ключ, а не споруджувати власноруч*





Що таке будівництво під ключ

Будівництво штучної водойми під ключ – комплекс робіт, починаючи від складання кошторису та закінчуючи фінішним оздобленням басейну. Виконують їх одразу кілька спеціалістів різного профілю. Основна мета таких робіт – облаштування високоякісної, надійної конструкції з тривалим експлуатаційним періодом.



Переваги замовлення басейну під ключ



Переваги замовлення будівництво басейну у професіоналів:



• безпека застосування;

• відповідність санітарним, гігієнічним нормам;

• підбір оптимального оформлення споруди, яка гармонійно впишеться в екстер'єр ділянки;

• зручність використання;

• простота в обслуговуванні.





Що включає будівництво басейну під ключ

Будівництво відкритого басейну включає такий комплекс робіт:



• відвідування ділянки спеціалістом для виконання геодезії, визначення виду ґрунту, рівня залягання ґрунтових вод, вибору місця для водойми тощо;

• обговорення із замовником форми, розмірів чаші, дизайну, інших питань;

• складання ескізу, проекту;

• формування кошторису, який включає всі витрати, пов'язані із закупівлею матеріалів, проведенням робіт;

• узгодження документації;

• підписання договору на надання послуг;

• закупівлю відповідного обладнання, матеріалів, їх транспортування до місця виконання робіт;

• облаштування конструкції, підключення обладнання;

• перевірку всіх вузлів штучної водойми;

• здачу басейну в експлуатацію.





Етапи будівництва

Будь-яке облаштування басейну має такі етапи:



• геодезія ділянки – оцінка ґрунту, визначення рівня ґрунтових вод, виявлення можливості їх відведення тощо;

• земляні роботи – облаштування котловану для водоймища, насипу для чаші тощо;

• монтаж відповідного обладнання, що відповідає за зручність та безпеку експлуатації басейну;

• облаштування чаші – встановлення опалубки, армування, заливання відповідним розчином;

• оздоблення штучної водойми.



Облаштування басейну – складний та відповідальний процес, доручити який найкраще фахівцям компанії АТМ. В організації працюють лише висококваліфіковані співробітники з великим досвідом роботи. Фахівці реалізували велику кількість, у тому числі, найскладніших проектів. Всі водоймища компанії відрізняються високою якістю, безпекою використання та тривалим періодом експлуатації. Басейни відповідають строгим стандартам FINA. Ще одна причина звернутися до компанії – доступні ціни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Басейн – штучна водойма, яка є популярною як у приватному, так і в комерційному будівництві. Деякі люди припускають, що збудувати басейн можна своїми руками, не звертаючись за допомогою до професіоналів. Однак слід розуміти, що, якщо це капітальне штучне водоймище, а не надувна конструкція, то його зведення вимагає певних навичок та умінь. Тільки створена професіоналами споруда відрізнятиметься безпекою експлуатації. Ось чому варто замовити будівництво басейну під ключ, а не своїми руками.Будівництво штучної водойми під ключ – комплекс робіт, починаючи від складання кошторису та закінчуючи фінішним оздобленням басейну. Виконують їх одразу кілька спеціалістів різного профілю. Основна мета таких робіт – облаштування високоякісної, надійної конструкції з тривалим експлуатаційним періодом.Переваги замовлення будівництво басейну у професіоналів:• безпека застосування;• відповідність санітарним, гігієнічним нормам;• підбір оптимального оформлення споруди, яка гармонійно впишеться в екстер'єр ділянки;• зручність використання;• простота в обслуговуванні.Будівництво відкритого басейну включає такий комплекс робіт:• відвідування ділянки спеціалістом для виконання геодезії, визначення виду ґрунту, рівня залягання ґрунтових вод, вибору місця для водойми тощо;• обговорення із замовником форми, розмірів чаші, дизайну, інших питань;• складання ескізу, проекту;• формування кошторису, який включає всі витрати, пов'язані із закупівлею матеріалів, проведенням робіт;• узгодження документації;• підписання договору на надання послуг;• закупівлю відповідного обладнання, матеріалів, їх транспортування до місця виконання робіт;• облаштування конструкції, підключення обладнання;• перевірку всіх вузлів штучної водойми;• здачу басейну в експлуатацію.Будь-яке облаштування басейну має такі етапи:• геодезія ділянки – оцінка ґрунту, визначення рівня ґрунтових вод, виявлення можливості їх відведення тощо;• земляні роботи – облаштування котловану для водоймища, насипу для чаші тощо;• монтаж відповідного обладнання, що відповідає за зручність та безпеку експлуатації басейну;• облаштування чаші – встановлення опалубки, армування, заливання відповідним розчином;• оздоблення штучної водойми.Облаштування басейну – складний та відповідальний процес, доручити який найкраще фахівцям компанії АТМ. В організації працюють лише висококваліфіковані співробітники з великим досвідом роботи. Фахівці реалізували велику кількість, у тому числі, найскладніших проектів. Всі водоймища компанії відрізняються високою якістю, безпекою використання та тривалим періодом експлуатації. Басейни відповідають строгим стандартам FINA. Ще одна причина звернутися до компанії – доступні ціни.

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